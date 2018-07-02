六福村砸3000萬衝暑假檔期 夜宿活動買氣暴棚

2018-07-02 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



六福（2705）搶攻暑假商機，旗下六福村今夏投入超過3,000萬元預算，配合夏季限定的星光遊園時間，推出「白天水戰、夜晚奇幻」系列活動，打造「南太部落狂歡盛夏慶典」。六福村表示，今年暑假目標7、8月將吸引45萬人次入園，預估要較去年同期成長兩成。

六福村表示，今夏打造的「達努傳說」是台灣樂園首創、邀請國際團隊打造水上漂浮舞台，以270度戶外環繞投影幕，結合高科技光雕投影、燈光、特效配上磅礡音樂、華麗特技、舞蹈表演的大型夜間奇幻秀。平日晚間則準備了同樣震撼視覺的「部落火舞祭」，透過曼妙舞藝和精湛技巧帶領遊客進入神秘的火山島嶼，參加夏日部落之夜。

此外，六福村今年舉辦的「南太部落狂歡盛夏慶典」，主打從早到晚整整12小時都有精彩活動。包括「水戰音樂節」在360度環狀島嶼中化身水槍戰士，結合迷幻電音與水槍射擊，吸引不少青少年與親子客群。

六福村今年並首度舉辦夜宿六福村活動，創造主題樂園新玩法。首次推出的「夜宿六福星光露營」推出僅三天時間，銷售率已達9成5，六福村也因此再加碼20帳，將在今日開售。