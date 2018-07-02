看好台灣喜餅市場 雪茄蛋捲推高價、大份量新禮盒

2018-07-02 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日本東京頂級茗菓品牌YOKU MOKU看好台灣高端喜餅、伴手禮市場，2018年夏天再推出全新「喜盛樂綜合禮盒」，此款禮盒以法式優雅紅搭配品牌燙金LOGO展現日風西式洗鍊高雅的風格，以迎合華人喜餅市場。