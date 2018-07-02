飯店搭世足熱 足球甜點超吸睛、預測冠軍抽住宿券

2018-07-02 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



2018世界盃足球賽進入16強，不少球迷天天熬夜就為精彩的賽事，花蓮飯店搶搭足球熱，推出每天在湖畔酒吧全程轉播世足競賽，還打造出足球特調及足球甜點，就是要讓球迷共同狂歡，一起感受熱血沸騰的觀賽氣氛。入住的遊客預測冠軍隊伍，還有將有機會獲得免費住宿券。

位在壽豐的理想大地渡假飯店自上月15日足球開打，舉辦為期一個月的「理想瘋世足活動」，至7月15日止每天在湖畔酒吧全程轉播世足競賽，讓球迷可以喝著世足調酒，或是生啤無限暢飲，搭配香濃可口的起司拼盤、口感細緻清香的鳳林花生、或是爽脆口感的毛豆等小零嘴，讓大家相聚在酒吧參與賽事，感受熱血沸騰的觀賽氣氛。

甜點更是將明星商品「蜂巢糕」撒上足球外型糖衣，搖身一變令大小朋友為之瘋狂，另外，還有迷你尺寸的巧克力酥脆足球餅乾，小小一口，歡樂無窮。

觀賞完令人激昂的球賽後，若也想踢足球過過球癮，還可以參加理想的世足賽草原活動。每天下午4點到5點在塞維亞草原舉辦「理想球九宮格」及「理想拖鞋射門」等免費遊戲，優勝者都可拿到飯店準備的精美小禮物。

7月4日後入住的旅客，預測冠軍隊伍，還有機會獲得免費住宿券乙張。更多詳情請查詢官網。