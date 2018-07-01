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2018秋冬高訂開秀 RVDK玩得華麗滿屋

2018-07-01 23:09聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

2018秋冬高級訂製服於7月1日至6日期間在巴黎發表，首個上陣的品牌是荷蘭設計師Ronald Van Der Kemp（RVDK），仍舊以不設限的玩心表現高訂的浮誇，同日以發表會形式首度跨足高訂的品牌則是Sonia Rykiel。

Ronald Van Der Kemp有極為張狂的印花與肩袖設計的變化。圖／取自...
Ronald Van Der Kemp有極為張狂的印花與肩袖設計的變化。圖／取自IG
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RVDK的作品向來都如同環遊世界一般，以好玩作為設計主軸，在精緻的印花、荷葉邊中玩味結構，模特兒像《超人特攻隊》一樣眼睛矇黑搞怪也很合理；不墨守成規，有刺繡、羽飾等像是走進英國鄉村花園的古典拘謹女裝，也有狂野印花長禮服、在肩膀上以高調縐褶剪裁的華麗洋裝，此外，湖水綠、蜜桃色的烏干紗飄逸長裙，則在荷葉邊的繾綣中夢幻仙氣如精靈。

本季高訂多了未來感、漆亮面料，例如金色褲搭襯格紋外套，或是金、銀、鐵灰色的前衛亮面立裁、配襯飄逸優雅的花卉裙裝，帶來衝突視覺；擅長玩結構的精神也發揮在像是鼓起一陣狂風的淡綠草原絲綢洋裝中。在配件部分，及膝金屬面料靴款以及各式各樣突兀搞怪的帽子，是本次發表的亮點，每一套都無從歸類，展現了RVDK的自由度，中規中矩的裸膚玫瑰色的斗篷則線條優雅得令人心折。

Sonia Rykiel設計總監Julie de Libran則同步發表品牌首次高級訂製服，凝鍊日常穿搭中的獨特性，將之放大成為品牌的細節符碼，以蓬鬆的針織、俐落皮革和羽飾帽款，展現法國女性的率性不羈。

喬治亞梅傑格是Sonia Rykiel首度發表高級訂製服的嘉賓。圖／取自IG
喬治亞梅傑格是Sonia Rykiel首度發表高級訂製服的嘉賓。圖／取自IG
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Sonia Rykiel首度發表高訂，個性鮮明。圖／取自IG
Sonia Rykiel首度發表高訂，個性鮮明。圖／取自IG
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