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2019春夏男裝／玩色混搭 男人也能嬌俏性感

2018-07-01 23:21聯合報 記者楊詩涵╱台北報導

PVC配件、塑膠鍊帶，以及富有故事的印花讓路易威登春夏男裝相當炫目。 圖／LV提...
PVC配件、塑膠鍊帶，以及富有故事的印花讓路易威登春夏男裝相當炫目。 圖／LV提供
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2019春夏男裝周甫落幕，在紐約部分還沒登場之前，在極度妖嬈與簡約之間已有相當多的視覺震撼，甚至帶點惡童的促狹；而新任設計師入主路易威登、Dior，也成為發表期間的最熱話題。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）迎來Virgil Abloh就任男裝藝術總監的首季，在配件上大放異彩，以絢爛、螢光PVC配襯鍊帶，賦予男裝高調的風采；首度發表Dior Men的設計師Kim Jones，則是以Dior先生的生命故事與高訂特質表現，徹底告別昔日Dior Homme的暗黑纖瘦，改為素淨條紋與細緻花朵的協奏曲，尤其秀場布置KAWS雕塑更具話題。

KAWS的大型雕塑為Dior 2019春夏男裝發表的場地帶來話題。 圖／Dior...
KAWS的大型雕塑為Dior 2019春夏男裝發表的場地帶來話題。 圖／Dior提供
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綜觀各品牌男裝，可以發現亮葡萄紫、熾黃色等色彩的大膽混用，輪廓部分相較前幾季男裝更顯性感，表現為透視、短褲、碎花等主題，包括路易威登、Dior、FENDI都有透視裝；而各式絲質、印花、運動小短褲更是春夏關鍵字，讓男性除了性感之外甚至有偏向嬌俏的另類表現，PRADA、VERSACE都以張狂印花或是科技面料上陣，Dolce & Gabbana的刺繡薄紗西裝褲也展現性感。

除了短褲，配件部分的腰包、小背包也從女裝延燒到男裝，VERSACE、Dsquared都有霹靂腰包的回潮，FENDI更是出現在胸前如吊牌的小包款，VERSACE的方形側背小包令人莞爾一笑，簡直是拎著女朋友的包包出門；路易威登的小包趨向工作服與街頭感的設計，也成為服裝創意的一部分。

山野運動風為VALENTINO 2019男裝增加撒野的狂氣。 圖／VALENTI...
山野運動風為VALENTINO 2019男裝增加撒野的狂氣。 圖／VALENTINO提供
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當其他男孩忙著舉辦奢華運動會，還是堅持經典、訂製西裝精神的Stella McCartney，就像教室裡的好學生，仍然有著實穿、耐久的表現，定調在男裝既定安全感之中，畢竟Ermenegildo Zegna都已經讓運動鞋登場，脫離老男孩的仕紳地帶；VALENTINO也以桃紅字樣、運動風帶來男裝新表情，而總是放全開的THOM BROWNE這回也沒讓人失望，簡直是像開了遊樂園，除了亮色條紋的瘋狂混搭，刺繡龍蝦又大舉出現，預示「sit down please」的再次流行。

THOM BROWNE的2019春夏男裝以蝦蟹為主題，帶來男孩遊樂場的調皮。 圖...
THOM BROWNE的2019春夏男裝以蝦蟹為主題，帶來男孩遊樂場的調皮。 圖／取自THOM BROWNE官網
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