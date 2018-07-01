限量催狂魔 神鬼戰士與米克諾斯包款都想要

2018-07-01 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



限量是敗家的催狂魔，DELVAUX每一年都會推出的限量包款都讓人眼睛一亮，今年以神鬼戰士之姿推出新作，而Dior在希臘米克諾斯島（Mykonos）開設快閃店，獨售及率先發售的包款，都是品牌的話題之作。

近年來DELVAUX的年度限量包款，包括2016年的Dark Night和2017年的The Hero都令人印象深刻，尤其蔡依林和蕾哈娜都有加持過的The Hero，更令人對於年度限量包有所期待，今年以桂冠王者（Gladiator）為名，展現神鬼戰士的剛毅線條，靈感來自羅馬角鬥士以及其戰鬥盔甲紋理的美學設計，全台限量20只；包身輪廓取材自1967年問世的經典Tempete，以最時髦的乙烯基鱗片（Vinyl，即PVC）打造，具備古典銀色和金色兩種色調，切割後經過熱加壓立體塑模處理，鑲飾94顆小鉚釘，展現盔甲的3D視覺效果，底部則鑲嵌鍍銅錐形鉚釘，以確保穩妥性。