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年金新制今天上路 退軍一早就衝台銀ATM

限量催狂魔 神鬼戰士與米克諾斯包款都想要

2018-07-01 14:47聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

限量是敗家的催狂魔，DELVAUX每一年都會推出的限量包款都讓人眼睛一亮，今年以神鬼戰士之姿推出新作，而Dior希臘米克諾斯島（Mykonos）開設快閃店，獨售及率先發售的包款，都是品牌的話題之作。

近年來DELVAUX的年度限量包款，包括2016年的Dark Night和2017年的The Hero都令人印象深刻，尤其蔡依林和蕾哈娜都有加持過的The Hero，更令人對於年度限量包有所期待，今年以桂冠王者（Gladiator）為名，展現神鬼戰士的剛毅線條，靈感來自羅馬角鬥士以及其戰鬥盔甲紋理的美學設計，全台限量20只；包身輪廓取材自1967年問世的經典Tempete，以最時髦的乙烯基鱗片（Vinyl，即PVC）打造，具備古典銀色和金色兩種色調，切割後經過熱加壓立體塑模處理，鑲飾94顆小鉚釘，展現盔甲的3D視覺效果，底部則鑲嵌鍍銅錐形鉚釘，以確保穩妥性。

Dior於即日起至10月15日止，在希臘愛琴海米克諾斯島上的Nammos購物村開設快閃店，援引當地的藍天海洋風格，牆面為簡淨的白色系，將奢華精品融入當地自然風景，帶來輕盈的度假情調。店裡也推出創意總監Maria Grazia Chiuri專為此店設計的獨家商品，包括印有J’Adior Mykonos標語的條紋連身泳衣、首飾和流蘇綁帶芭蕾舞鞋也織上Christian Dior Mykonos，熱銷的Book Tote包款也繡上橫幅Mykonos，此外，店內更搶先販售2018秋冬系列的Oblique帆布拉鍊小包。

桂冠王者包款展現羅馬角鬥士和戰鬥盔甲紋理的美學設計，售價83,300元。圖／DE...
桂冠王者包款展現羅馬角鬥士和戰鬥盔甲紋理的美學設計，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
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桂冠王者包款底部鑲嵌鍍銅錐形鉚釘以增加包款穩定度，售價83,300元。圖／DEL...
桂冠王者包款底部鑲嵌鍍銅錐形鉚釘以增加包款穩定度，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
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Dior在希臘米克諾斯開設快閃店。圖／Dior提供
Dior在希臘米克諾斯開設快閃店。圖／Dior提供
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DELVAUX年度限量包款桂冠王者，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX年度限量包款桂冠王者，售價83,300元。圖／DELVAUX提供
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Dior米克諾斯快閃店率先上市2018秋冬Dior Oblique棕色帆布拉鍊小...
Dior米克諾斯快閃店率先上市2018秋冬Dior Oblique棕色帆布拉鍊小包。圖／Dior提供
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Dior MYKONOS Book Tote於米克諾斯快閃店獨售。圖／Dior提...
Dior MYKONOS Book Tote於米克諾斯快閃店獨售。圖／Dior提供
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Dior希臘

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