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【重磅快評】誰有資格領雙薪？ 原來標準他們說了算

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

蔡依林的街拍總是引人關注，日前她在上海機場被拍到的狀態極佳，朝氣活力又很漂亮，腳上的Giuseppe Zanotti Design（GZD）鞋履甚為性感，近期Lady Gaga、Angelababy和韓星Tiffany穿搭，都運用GZD鞋款穿出各自風情。

蔡依林的機場時尚穿的是日系潮牌AMBUSH的格紋裝，這也是GD權志龍愛牌之一，她搭配LOEWE Hammock包款，以及GZD Harmony Bouche黑色漆皮水晶紅唇細節款式高跟涼鞋，展現她超強的混搭功力，集潮流、奢華、性感於一身。少女時代的Tiffany也以GZD的Aleesha黑色蛇型細節跟鞋搭襯，整個人顯得迷濛性感，尤其一身黑的色彩中，金色蛇型鞋踝的蜿蜒顯得更為性感魅惑。

Angelababy在大陸節目《奔跑吧兄弟》的拍攝中，身穿Elie Saab 2017春夏高級訂製服，以GZD的Betty銀色漆皮厚底高跟鞋達成增高效果，也和身上服裝的銀色刺繡細節呼應。而Lady Gaga則是狂愛GZD的黑色皮革綁帶靴，這雙鞋她最近少說穿了3次，不論是緊身褲裝、裙裝，或是高調誇張的橘色短大衣配網襪，她都穿GZD黑色皮革綁帶靴，簡直像凶器一樣很有份量的鞋履，讓她長高了幾公分，並且很慶幸她踩高高、但沒有歷史重演慘跌倒。

蔡依林同款Bouche黑色漆皮水晶紅唇細節跟鞋。圖／Giuseppe Zanot...
蔡依林同款Bouche黑色漆皮水晶紅唇細節跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga一身俐落搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zan...
Lady Gaga一身俐落搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Angelababy穿Elie Saab高級訂製服搭配GZD Betty銀色漆皮...
Angelababy穿Elie Saab高級訂製服搭配GZD Betty銀色漆皮厚底高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮...
Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮明個性。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Angelababy同款GZD Betty銀色漆皮厚底高跟鞋。圖／Giusepp...
Angelababy同款GZD Betty銀色漆皮厚底高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮...
Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮明個性。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Tiffany同款的Aleesha黑色蛇型細節跟鞋。圖／Giuseppe Zan...
Tiffany同款的Aleesha黑色蛇型細節跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮...
Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮明個性。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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蔡依林以LOEWE Hammock包款搭配GZD Harmony Bouche黑...
蔡依林以LOEWE Hammock包款搭配GZD Harmony Bouche黑色漆皮水晶紅唇細節跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga以緊身裙裝搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Za...
Lady Gaga以緊身裙裝搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Tiffany以Aleesha黑色蛇型細節跟鞋穿出迷濛性感。圖／取自IG
Tiffany以Aleesha黑色蛇型細節跟鞋穿出迷濛性感。圖／取自IG
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Lady Gaga同款GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti...
Lady Gaga同款GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga一身俐落搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zan...
Lady Gaga一身俐落搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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蔡依林以LOEWE Hammock包款搭配GZD Harmony Bouche黑...
蔡依林以LOEWE Hammock包款搭配GZD Harmony Bouche黑色漆皮水晶紅唇細節跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga以緊身裙裝搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Za...
Lady Gaga以緊身裙裝搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti Design提供 Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮明個性。圖／Giuseppe Zanotti Design提供 Lady Gaga一身俐落搭配GZD黑色皮革綁帶靴。圖／Giuseppe Zanotti Design提供 Tiffany以Aleesha黑色蛇型細節跟鞋穿出迷濛性感。圖／取自IG Angelababy穿Elie Saab高級訂製服搭配GZD Betty銀色漆皮厚底高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮...
Lady Gaga重返狂放路線，以橘色外套、網襪、GZD黑色皮革綁帶靴穿出她的鮮明個性。圖／Giuseppe Zanotti Design提供
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