蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



蔡依林的街拍總是引人關注，日前她在上海機場被拍到的狀態極佳，朝氣活力又很漂亮，腳上的Giuseppe Zanotti Design（GZD）鞋履甚為性感，近期Lady Gaga、Angelababy和韓星Tiffany穿搭，都運用GZD鞋款穿出各自風情。

蔡依林的機場時尚穿的是日系潮牌AMBUSH的格紋裝，這也是GD權志龍愛牌之一，她搭配LOEWE Hammock包款，以及GZD Harmony Bouche黑色漆皮水晶紅唇細節款式高跟涼鞋，展現她超強的混搭功力，集潮流、奢華、性感於一身。少女時代的Tiffany也以GZD的Aleesha黑色蛇型細節跟鞋搭襯，整個人顯得迷濛性感，尤其一身黑的色彩中，金色蛇型鞋踝的蜿蜒顯得更為性感魅惑。