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限3天！Amaronis披薩7/3起吃到飽399

2018-07-01 12:08聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

想要和同學一起聚餐大吃一頓，慶祝暑假正式到來，Amaronis紐約創義料理從7月3日起，一連3天推出披薩399吃到飽優惠，多種熱門手作披薩無限量供應。此外，Texas Roadhouse德州鮮切牛排7月3日起推出牛排不分時段第二客半價，包含24盎斯超級肋眼牛排。

Amaronis紐約創義料理主打各種義式料理，像是披薩、義大利麵、義大利燉飯、海鮮、義式主菜、創義主菜等6種系列餐點，其中，披薩有鬆厚口感的紐約手作披薩，還有薄香的拿坡里披薩可選擇，不用出國就可以品嘗道地義式料理。

看準學生暑假聚餐商機，Amaronis紐約創義料理7月3日到7月5日間，祭出399元吃到飽活動，包含經典紐約披薩、櫻桃番茄派披薩、黑松露蘑菇披薩等口味，可無限量盡情品嘗，高CP值最適合學生族群。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排同樣看準學生聚餐商機，推出優惠活動，7月3日到7月5日間，若是點選牛排，不分時段可享有第二客優惠，其中包含24 oz.超級肋眼牛排。另有精選美國USDA Choice等級牛肉，長達45天濕式熟成，4℃冷藏空運來台，再以純手工方式低溫處理，可以品嘗到最新鮮的美味。此外，7月4日當天推出全日瑪格麗特及生啤酒買1送1優惠。

聯合報提醒您：開車不喝酒、未成年請勿飲酒！

Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出期間限定的牛排優惠。圖／摘自Tex...
Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出期間限定的牛排優惠。圖／摘自Texas Roadhouse德州鮮切牛排粉絲團
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Amaronis紐約創義料理7月3日起推出一連3日的披薩吃到飽活動。圖／摘自Am...
Amaronis紐約創義料理7月3日起推出一連3日的披薩吃到飽活動。圖／摘自Amaronis紐約創義料理粉絲團
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紐約義大利吃到飽

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