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10大建築師展藝 10座10*7小教堂相遇威尼斯

2018-07-01 11:11聯合報 記者何定照╱即時報導

10位建築師、10座小教堂，齊聚威尼斯馬焦雷島，其中還有兩位普利茲特克獎得主。第16屆威尼斯建築雙年展5月展開，是水都延續到11月25日的文化盛典，台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（Holy See）首次參展，展場赫然是威尼斯118座小島之一整個島，邀10位各國建築師在自然景觀中打造小教堂。

展場主題靈感源於瑞典建築師阿斯普蘭德（Erik Gunnar Asplund）1920年在斯德哥爾摩設計的森林墓園小教堂，義大利策展人、建築歷史學家達可（Francesco Dal Co）說，他選擇以擁有自然林園的馬焦雷島為展場，就是想回應阿斯普蘭德在森林中設計墓園，讓人們在這「威尼斯的森林」，感受神就在自然中。

10位建築師廣含各國，唯一設定只有基地必須在10乘7公尺內。達可強調，這些小教堂都只是教堂概念的呈現，並非要真的蓋教堂，最後呈現也確實反映了不同國家、文化、個人等背景特色。所有教堂將在展期結束後，安置到全球各處。

普利茲特克獎1999年得主、建有香港機場一航廈和倫敦「小黃瓜」瑞士再保險大樓的諾曼‧佛斯特，一反作品高科技傳統，以木棧平台上3座十字架為基礎，搭起蜿蜒棚架。觀者順著木棧道，在纏繞棚壁的白色野花中一路前行，行至盡頭就可迎接祭壇上開闊的藍天湖景，宛如隱喻信徒求道之路。

另位普利茲特克獎2012年得主、葡萄牙建築師德‧莫拉，所建石頭小教堂外觀如石雕，觀者順著入口走入，將沐浴在乳白石壁與簡潔線條凝聚的強大氣場，置身其中宛如遺世獨立，面對眼前象徵性祭壇與簡約十字，體會神聖寧靜。

最酷小教堂莫過於澳洲建築師戈森爾（Sean Godsell）的移動教堂。戈森爾呼應尖端科技風潮，打造出如機器般可開合的11公尺高、2.5公尺寬的長形教堂，平時全身收束，要使用時，按個鍵，下方壁板就如火箭發射般張開，展現裡面祭壇、祈禱台。教堂也無根基，須移去別處使用時，按鍵收起就可打包帶走，展現教堂「誰需要我就去哪」服務精神。

全展中唯一女性建築師、來自巴西的尤薩芭（Carla Juaçaba），以4支8公尺長的鏡面不鏽鋼細柱，排放成一立一倒的雙十字，立十字自然象徵教堂，倒十字可做長凳座位，猶如神與人一站一坐，祈禱意象立現。

日本建築師藤森照信以製作茶屋聞名，在台灣也有華山園區森文茶庵及望北茶亭、羅東文化工場老懂軒等作。這次他受託蓋展中唯一須具屋頂和牆、能真正當教堂使用的小教堂，入口像他的茶屋入口般窄到身形豐滿者須側身進入，藤森照信說，這都是為讓人生謙卑之心，好體會神聖空間。

藤森照信在各地蓋茶屋，都與當地工匠合作，且用可自然消失的材料，這回蓋「茶屋教堂」亦然。聖壇牆上貼著燒盡的黑炭痕跡，藤森照信用以表達萬物皆歸塵土的意念；與黑炭一同貼在牆上的日本金箔，藤森則希望在自然光從屋頂天窗灑入時，營造出閃閃發光的耶穌升天感。

來自西班牙巴塞隆納的建築師佛羅拉與普瑞茲（Flores & Prats），沿用巴塞隆納常見的紅磚建築色彩，打造「早安教堂」，主體卻是城堡般長長牆面，想要引導觀者在晨光中穿過牆上拱門、沿小徑行走，在盡頭發現教堂，整體設計戲劇感十足。

巴拉圭建築師可瓦藍（Javier Corvalan），作品常呈一端傾斜上抬，表現結構設計，這次的圓環型教堂也一端往上傾斜。由於這鋼構圓柱體並不接觸地面，逢風吹或地面震動，教堂都會微微移動，號稱「游牧教堂」。

義大利建築師賽里尼（Francesco Cellini）作品向來注重開放通透，這次巧妙利用幾何線條搭建出開放的六面體，中間垂直相交的兩個量體，恰好構成教堂兩關鍵要素：聖壇和講壇，甚至有誦經架，象徵手法與具象物體並列。

關注大眾住宅權益的美國建築師伯曼（Andrew Berman），實踐「人人都該住得起」原則，以簡單的現成材料搭建教堂，簡約不失美感；智利傑出建築師拉迪克（Smiljan Radic）曾為倫敦打造2014年版蛇形藝廊，此次延續小尺度建築關注，蓋了個特小包覆式教堂。

展場也特別打造阿斯普蘭德館，館內展有此展場一切靈感的來源——阿斯普蘭德相關手稿等，值得細看。

巴拉圭建築師可瓦藍（Javier Corvalan）設計的小教堂。記者何定照／攝...
巴拉圭建築師可瓦藍（Javier Corvalan）設計的小教堂。記者何定照／攝影
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日本建築家藤森照信（右）受梵蒂岡之邀，在威尼斯建築雙年展蓋的小教堂，入口如他蓋的...
日本建築家藤森照信（右）受梵蒂岡之邀，在威尼斯建築雙年展蓋的小教堂，入口如他蓋的茶室般，僅容一人出入。記者何定照／攝影
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西班牙建築師佛羅拉與普瑞茲（Flores & Prats）設計的早安教堂。記者何...
西班牙建築師佛羅拉與普瑞茲（Flores & Prats）設計的早安教堂。記者何定照／攝影
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澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何...
澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何定照／攝影
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2011年普利茲特克獎得主葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de...
2011年普利茲特克獎得主葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de Moura）的石頭小教堂有如雕塑，進入內部氣氛神聖寧靜。記者何定照／攝影
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2011年普利茲特克獎得主葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de...
2011年普利茲特克獎得主葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de Moura）的石頭小教堂有如雕塑，記者何定照／攝影
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澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何...
澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何定照／攝影
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西班牙建築師佛羅拉與普瑞茲（Flores & Prats）的早安教堂旁特別設計一...
西班牙建築師佛羅拉與普瑞茲（Flores & Prats）的早安教堂旁特別設計一條小徑。記者何定照／攝影
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美國建築師博曼（Andrew Berman）設計小教堂。記者何定照／攝影
美國建築師博曼（Andrew Berman）設計小教堂。記者何定照／攝影
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澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何...
澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何定照／攝影
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義大利建築師賽里尼（Francesco Cellini）設計的小教堂。記者何定照...
義大利建築師賽里尼（Francesco Cellini）設計的小教堂。記者何定照／攝影
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曾獲普利茲特克獎的英國建築大師諾曼‧佛斯特（ Norman Foster）設計的...
曾獲普利茲特克獎的英國建築大師諾曼‧佛斯特（ Norman Foster）設計的小教堂，走到底部可望海景。記者何定照／攝影
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巴西建築師尤薩芭（Carla Juaçaba）設計的雙十字教堂，橫者有如長凳。記...
巴西建築師尤薩芭（Carla Juaçaba）設計的雙十字教堂，橫者有如長凳。記者何定照／攝影
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1999年普利茲特克獎得主、英國建築大師諾曼‧佛斯特（ Norman Foste...
1999年普利茲特克獎得主、英國建築大師諾曼‧佛斯特（ Norman Foster）設計的竹編小教堂，走到底部祭壇可望海景。記者何定照／攝影
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義大利建築師賽里尼（Francesco Cellini）設計的小教堂中的誦經架。...
義大利建築師賽里尼（Francesco Cellini）設計的小教堂中的誦經架。記者何定照／攝影
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日本建築家藤森照信（右）受梵蒂岡之邀，在威尼斯建築雙年展蓋的小教堂內部。圖左為他...
日本建築家藤森照信（右）受梵蒂岡之邀，在威尼斯建築雙年展蓋的小教堂內部。圖左為他的學生、台灣建築學者黃俊銘。記者何定照／攝影
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2011年普利茲特克獎得主葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de...
2011年普利茲特克獎得主葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de Moura）的石頭小教堂有如雕塑，進入內部氣氛神聖寧靜。記者何定照／攝影
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建築師馬可納尼（Francesco Magnani）設計的阿斯普蘭德館內部。記者何定照／攝影
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美國建築師博曼（Andrew Berman）設計小教堂。記者何定照／攝影
美國建築師博曼（Andrew Berman）設計小教堂。記者何定照／攝影
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教堂威尼斯建築雙年展

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