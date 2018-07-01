成長8%！台灣旅客5月赴日破44萬人次 排名第3

2018-07-01 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



根據日本政府觀光局公佈資訊，2018年5月赴日本觀光人次達到267.5萬人，較去年同月增加16.6%。其中台灣就佔了440,100人次，較去年同期增加8%，總人數排名第3，僅次於韓國與中國大陸。

2017年5月，造訪日本的旅客人數為229.5萬人，今年5月人數則增加了約38萬人。日本觀光局分析，主要是由於新航線、包機數量增加，而且還有旅遊促銷活動帶動人數成長，包括馬來西亞等19個地區，都創下5月份的新高。

針對台灣部份，今年5月份的赴日人數創下新高，達到44萬人次。日本觀光局分析，雖然今年端午連假在6月，因此影響旅客5月出遊讀需求，但由於包括包機與航空公司座位供給穩定，加上大型遊輪，因此讓赴日的台灣旅客保持穩定。除了台灣之外，排名冠亞軍的中國大陸與韓國，分別較去年增長29.3%、14.6%。