金門家樂福開幕 烤雞5分鐘搶光

家樂福金門店開幕，櫃檯擠滿排隊等候結帳的民眾。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

家樂福離島第一家分店昨天在金門開幕，開幕首日吸引爆滿採購人潮，最早不到7點就有民眾到場排隊，估計一整天下來有近萬名民眾到場購物。開店5分鐘架上烤雞就被搶空，人潮絡繹不絕，結帳更要等20分鐘以上，還有大陸遊客也提著行李箱趕來搶購。

家樂福金門店開幕，舉凡高麗菜、水果、肉品、衛生紙、收納櫃等都是在地鄉親掃購的目標。現場熱門商品，還有重達40斤的西瓜，一顆299元，民眾說，價格比當地便宜很多，這麼大的西瓜，可能單運費就約200元。還有不少從廈門過來自由行的陸客，直接拉著行李箱來採購面膜與沐浴乳等用品。此外，還有包括衛生紙、洗衣精、收納箱、3C家電等，同樣是民眾採買重點。不少人形容，「好像免錢一樣猛搬」，實在太可怕。

家樂福金門店的熟食區大受當地鄉親歡迎。 記者陳立儀／攝影 分享 facebook

當地民眾表示，金門烘焙、烤雞等熟食選擇少，收納箱、收納櫃等因為體積大、運費成本高，價格也較貴，有人一次就買了近10個大收納箱。許多婦女也說，金門的拜拜多，熟食區很方便，往後應該會常來報到。

家樂福表示，金門店為了迎接開幕促銷，乾貨已備妥5-7天備貨量、烘焙麵團4天份、熟食3天份、生鮮架上全部擺滿，光是烤雞料就有2,000多隻，整體備貨量約是平日一倍。歡慶開幕，家樂福金門店即日起至7月10日推出一系列促銷活動下殺3.2折起。