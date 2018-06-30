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就是不要油！夏日底妝、唇彩主打空氣霧感

2018-06-30 22:32聯合報 記者陳立儀╱即時報導

台灣夏季氣候悶熱，最怕油光滿面，即使臉上沒出油，過度的光感也容易造成油膩錯覺，新一代底妝、唇彩的空氣霧感潮流因而誕生。夏日登場的底妝新品為了戰勝季節考驗，薄透柔霧感更是第一要務；「仙氣」則是近來的美妝關鍵字之一，輕盈霧感唇色更時尚。

底妝主打清爽風 跟油說掰掰

巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液，無重力輕盈粉體持久服貼不浮粉，並添加油體吸附礦物粉體，改善泛油光的NG妝感，用手指上妝可呈現清爽霧面無瑕肌，海綿上妝則呈現輕盈柔霧奶油肌。

氣墊始祖IOPE新推出水潤光透氣墊粉底長效粉霧升級版，針對大眾最重視的夏日抗汗、柔焦無瑕、長效持妝、薄透輕盈等4大層面全新升級，專利獨家控油粉體科技及均勻著色技術讓底妝輕鬆打造輕霧感妝效；臉部、身體兩用的御膚雙效隔離防曬棒採用創新棒狀設計，不僅方便攜帶，質地也是清爽羽量級。

Za首度與Hello Kitty聯名推出油光BYE BYE清透蜜粉餅限量新裝，由屈臣氏獨家專賣。添加油光吸附粉末，於隔離防曬霜或液態粉底後使用，可實現柔焦般美肌效果。

Majolica Majorca戀愛魔鏡新推出的小顏修修魔法蜜粉的自然褐色可用做修飾臉部線條，晝夜水水魔法蜜粉則是保養型蜜粉。UNT完美持久吸油蜜粉粉紅限量組搭配柔軟長絨毛的棉花糖粉撲，可愛造形又能趕走油光。

姊要當仙女！空氣妝感超人氣

散發仙氣的空氣妝感今年人氣居高不下。PONY女王柔霧空氣唇釉主打空氣霧感、自然持妝、流行色系等3強特色，質地水潤顯色，共有女王紅、西柚紅、珊瑚粉、高調玫瑰、乾燥玫瑰等5款本季指標必備流行色彩。

BeautyMaker今年首次推出霧面的迷霧光絲柔唇膏，霧柔光感微粒能完整貼覆在唇上，經過光線折射讓唇色更飽和，並添加玫瑰果油、甜杏仁油補充水潤柔滑感。

CLIO珂莉奧高跟鞋緞面潤澤唇膏緊扣全新代言人Krystal鄭秀晶的人氣，其中＃13號紅酒布朗尼更成為網紅最愛款，第二代限量新色的CLIO珂莉奧高跟鞋絲霧恆色唇膏，擁有飽和持色的輕盈柔霧質地，在全台限時限量限店販售。

Solone絨化妳心霧面唇彩採用粉霧半霜狀質地，擺脫霧面唇彩的厚重乾澀，不需要護唇膏打底保濕即可擁有絲絨滋潤感。

巴黎萊雅24H恆霧無油慮粉底液，售價530元，共5色。圖／巴黎萊雅提供
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