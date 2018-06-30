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入手這些神物讓毛小孩涼快 這「夏」不煩躁

2018-06-30 22:20udn買東西 文／曾郁文

　　　台灣每年夏季氣溫節節高升，7月份衝破攝氏30度是稀鬆平常，許多人走在路上，沒幾步就滿頭大汗，而身上覆蓋著厚重體毛的寵物們，當然也需要涼快一下，否則體溫過高可能會引起寵物情緒問題，讓毛小孩心情煩躁，進一步引起抓破家具等後果產生。

氣溫不斷攀升，毛小孩的散熱計畫也需要趕緊出爐囉，如果沒有理想的散熱小道具，毛小孩可能會因為氣溫變化過於劇烈而產生不適應，隨之而來的可能引起食慾不振或情緒問題，如果這時有些降溫的小道具來輔助，相信毛小孩們也能開心度過夏季酷熱考驗，另外如果家中的毛小孩老是在夏季情緒煩躁不堪，喜歡亂抓亂咬家具，或是在長牙齒的階段想用家具來磨牙齒或指甲，別擔心要再買家具了，udn買東西貼心提供了具有防止寵物亂抓刮壞的家具，讓主人不煩惱，開心與毛小孩度過高溫季節。

毛小孩涼快秘技 墊高又通風迅速降溫

原價3,220元的美國STARMARK星記《架高涼床》M號-深灰，即日起特價僅需...
原價3,220元的美國STARMARK星記《架高涼床》M號-深灰，即日起特價僅需1,879元就可以讓狗狗更涼快。圖由廠商提供。
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如果家中有養狗的話，推薦美國STARMARK星記架高涼床，安裝僅需2分鐘，無需工具組裝，方便攜帶，如吊床般舒適，耐用尼龍材質，耐抓耐磨，抗髒污，可拆下使用洗衣機水洗，讓毛小孩的窩能隨時保持乾淨，不會在悶熱的夏季產生皮膚發癢或疾病。

毛茸茸的兔兔也要很散熱 鋁製窩超涼快

原價3,660元的日本Marukan《ML-127》兔用鋁製涼窩，即日起特價僅需...
原價3,660元的日本Marukan《ML-127》兔用鋁製涼窩，即日起特價僅需2,250元就可以讓兔兔涼一夏。圖由廠商提供。
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許多人都喜愛兔毛摸起來的質地，不僅保暖又輕柔，可想而知，如果家中養了一隻兔子，當高溫來臨，就很像穿了一件毛衣在身上，相信對毛小孩肯定造成不適。當兔子呼吸變快或是精神不濟的時候，可以移動至較為涼爽的地方，推薦兔用鋁製涼窩，它具有99％以上的高純度鋁，散熱快，特殊專利技術加工，耐磨耐抓，本身因為是金屬所以容易清洗，使用也更衛生，在講求環保愛地球的今天，利用純金屬來幫兔子散熱，不需插電，節能又省錢，更是照顧毛小孩的好幫手。

鼠鼠也想涼涼過夏季 專屬的小房子

原價650元的＊MARUKAN＊日本鼠鼠冷氣屋X2入 / 寵物鼠用 / 保冷 /...
原價650元的＊MARUKAN＊日本鼠鼠冷氣屋X2入 / 寵物鼠用 / 保冷 / 涼墊，即日起至8月31日止特價僅需599元就可以讓鼠鼠更涼快。圖由廠商提供。
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家裡有飼養寵物鼠的民眾，其實鼠鼠的身體對於周遭的氣溫可是十分敏感的，推薦日本鼠鼠冷氣屋，寵物屋造型，小巧可愛，可固定於鼠籠或單獨置放，輕鬆達到保冷的效果，附有保冷劑可更換以維持涼爽，光滑材質，易乾好洗且不易孳生細菌，專為小動物設計的涼爽鼠墊，造型可愛，為夏天必備涼爽商品，可以讓多毛的鼠兒不受熱浪侵襲，緩解鼠鼠的緊張情緒。

防貓抓家具 就算寵物刮也不怕

原價5,999元的【時尚屋】熊田雙人座透氣貓抓皮沙發，即日起至7月15日止特價僅...
原價5,999元的【時尚屋】熊田雙人座透氣貓抓皮沙發，即日起至7月15日止特價僅需5,279元就可以讓兩人跟毛小孩一起開心休憩。圖由廠商提供。
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如果家裡有飼養小貓小狗，擔心貓狗在家中跳來跳去，會刮傷家中的沙發嗎？推薦耐磨耐刮的熊田雙人座透氣貓抓皮沙發，仿亞麻布透氣皮革，坐起來超舒適，耐磨抗抓性極佳，完美弧形高密度泡棉舒適感提升，穩固的實木骨架，搭配高密度泡棉，讓坐感更穩固。

單人座位不只省空間 更不怕毛小孩走跳刮傷

原價2,980元的【YKS】亞尼單人貓抓皮沙發椅(四色可選)，即日起至7月15日...
原價2,980元的【YKS】亞尼單人貓抓皮沙發椅(四色可選)，即日起至7月15日止特價僅需2,580元就可以創造一個與貓的開心居家空間。圖由廠商提供。
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居家生活就算小空間也可以擁有防貓抓皮革，推薦亞尼單人貓抓皮沙發椅，它比一般乳膠皮耐刮，適合有小孩及寵物的家庭。靠背座墊拉窩設計，簡約細緻，更添加了沙發椅的精緻度。貼合身體S曲線設計，舒適好依靠，也讓沙發更有造型感。輕巧方便不佔空間，可隨時移動到您想擺放的位置。高密度泡棉座墊，彈性絕佳、坐感彈性適中不易變形。多種用途，適合店面、小空間、和室地板使用。

辦公空間也不怕貓兒到處抓

原價5,980元的【JUNDA】防貓抓皮革椅，即日起至7月15日止折後價僅需3,...
原價5,980元的【JUNDA】防貓抓皮革椅，即日起至7月15日止折後價僅需3,238元就可以創造一個與貓同樂的辦公空間。圖由廠商提供。
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在辦公空間也怕貓兒來到處抓嗎？推薦防貓抓皮革椅，它的弧形設計，流線讓坐感加倍愜意，無段式後仰鎖定功能與高背式椅背讓安全感提升，一體成形固定式扶手與超彈力PU材質坐墊，就算久坐也不累。當然還有最重要的防貓抓皮革材質椅背，以及防刮PU輪，讓寵物在上面跳來跳去盡情移動也不怕刮壞椅子或地板。

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自6月18日起至7月31日止，udn買東西與王道銀行攜手合作，只要透過udn買東西的專屬連結加入王道銀行O-Bank，新戶30天內持王道銀行簽帳金融卡於udn買東西刷卡，單筆消費滿1,000元，將在10月15日前回饋500元禮券與300折價券，讓你好康回饋享不完。

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超值採購清單

美國STARMARK星記架高涼床

兔用鋁製涼窩

日本鼠鼠冷氣屋

熊田雙人座透氣貓抓皮沙發

亞尼單人貓抓皮沙發椅

防貓抓皮革椅

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