培訓10個月！將才學堂烘焙錦標賽 躍愛協會奪冠

2018-06-30 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



由頂新和得文教基金會所舉行的2018將才學堂烘焙錦標賽，於6月30日正式公佈決選結果，在4支參賽隊伍、共20名選手中，由屏東躍愛協會奪下錦標冠軍，獲得獎金5萬元，其中躍愛協會的簡同學也一舉奪下年度MVP，可入選將才學堂拔尖計畫第二階段，還可至帕莎蒂娜烘焙坊獲得見習資格，並於7月與應邀來台的法國最佳工藝師近距離互動。

頂新和得文教基金會自2017年啟動將才學堂勇往直前計畫，與孩子的書屋文教基金會、飛揚福利服務協會、衛福部少年之家與屏東躍愛協會等4家公益團體合作，提供完整的培訓計畫，培育有志於烘焙的青少年取得一技之長。本次培訓共約10個月，累積超過300個小時，其中已有11位學員取得麵包與蛋糕證照，成果豐碩。

針對學員所舉行的烘焙錦標賽中，各隊伍也透過不同的創意與手法，推出極品海味嗆嗆包、天然紅藜果香圓頂、酒釀洛神夾心餅等一系列精緻的蛋糕、麵包參與競爭。比賽並由2018世界麵包冠軍師傅王鵬傑、2017亞洲料理名人賽冠軍金牌廚師林諾凡與多位專家擔任評審，票選出最佳含餡麵包、最佳造型麵包等獎項。除了參與選手之外，許多隊伍也帶來聲勢浩大的啦啦隊伍同行，讓場面相當熱鬧。