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陳意涵與粉絲PK扮鬼臉沒在怕　玩VR尖叫到破音

2018-06-30 18:25聯合報 記者陳立儀╱即時報導

「元氣女神」陳意涵今天（6/30）擔任三星體驗館台北三創門市一日店長，以閨密星星相印為主題與粉絲近距離互動，愛搞怪的她用Samsung Galaxy A8 Star與男粉絲PK做鬼臉，說自己對於扮醜沒包袱，首次挑戰Samsung Gear VR虛擬實境的極速雲霄飛車時還驚聲尖叫到頻頻破音，完全沒在顧形象。

陳意涵說這些年已經學會平淡看待一切，「扮醜或扮鬼臉都是我，我知道自己的樣子，也欣賞自己現在的樣子」。

時下最流行自拍和美顏修圖，陳意涵笑說她媽媽就超愛，但是卻擺同一種姿勢拍照然後狂PO臉書，每次看到都很想把媽媽封鎖；問到陳意涵和朋友合照後會不會修圖？她的答案是「我怎麼會需要修圖？只是偷偷把別人修得又黑又胖」。她也坦言自己對美食更有興趣，手機裡的食物照比人物照還多。

身為Samsung Galaxy A系列的代言人，陳意涵特別選了大象圖騰製作成雷射雕刻背蓋，送給現場5位粉絲，「這個圖騰是閨密畫給我的，對我十分有意義，鼻子上的愛心是希望收到這個禮物的粉絲都能和我心心相印、勇敢大無畏，跟我一樣愛自己及身邊的事物。」

全新的Samsung Galaxy A8 Star今天搶先在台北三創體驗館上市，7月1日前於台北三創體驗館購買除了可獲得美拍握把之外，另加贈行動電源及SWAROVSKI水晶愛心鎖，贈品數量有限送完為止。

陳意涵挑戰Samsung Gear VR的極速雲霄飛車，驚聲尖叫到頻頻破音。圖／...
陳意涵挑戰Samsung Gear VR的極速雲霄飛車，驚聲尖叫到頻頻破音。圖／三星提供
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陳意涵選了閨蜜畫的大象圖騰製作成雷射雕刻背蓋，送給現場5位粉絲。圖／三星提供
陳意涵選了閨蜜畫的大象圖騰製作成雷射雕刻背蓋，送給現場5位粉絲。圖／三星提供
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陳意涵今天（6/30）親臨三星體驗館台北三創門市擔任一日店長。圖／三星提供
陳意涵今天（6/30）親臨三星體驗館台北三創門市擔任一日店長。圖／三星提供
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陳意涵今天（6/30）親臨三星體驗館台北三創門市擔任一日店長，與粉絲近距離互動。...
陳意涵今天（6/30）親臨三星體驗館台北三創門市擔任一日店長，與粉絲近距離互動。圖／三星提供
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雲霄飛車自拍

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