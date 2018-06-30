可以和舒淇同船嗎 仙氣飄飄美得不得了

2018-06-30 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前許瑋甯才穿上香奈兒2018早秋巴黎—漢堡（Paris—Hamburg）工坊系列服飾，展現出眾氣質，舒淇就緊接在大陸版《時尚芭莎》（Harpers Bazaar）封面與內頁秀出同一系列，以搖曳小船作為背景，拍出仙氣飄飄的美圖，加上她穿著的服裝都是白色為主，也相當適合作為6月新娘的穿搭參考。

舒淇日常多以各式各樣的棒球帽做搭配，穿出俏皮活潑的樣子，在這次《時尚芭莎》的拍攝中，她從頭到尾都以香奈兒2018早秋工坊系列的水手帽搭配，面料來自香奈兒經典的斜紋軟呢，既俏麗又不失奢華品味；除了辨識度極高的2018早秋巴黎—漢堡工坊系列服裝，舒淇還穿上VERA WANG、Viktor&Rolf的平肩或多層次裙裝，大器華麗且白色系也相對有清爽迷人的仙氣，像是給6月新娘的時尚範本，此外，她穿上全白的Roberto Cavalli展現帥氣，也流露舒淇本身的率性特質，全系列照片由陳漫操刀拍攝。