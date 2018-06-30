可以和舒淇同船嗎 仙氣飄飄美得不得了
日前許瑋甯才穿上香奈兒2018早秋巴黎—漢堡（Paris—Hamburg）工坊系列服飾，展現出眾氣質，舒淇就緊接在大陸版《時尚芭莎》（Harpers Bazaar）封面與內頁秀出同一系列，以搖曳小船作為背景，拍出仙氣飄飄的美圖，加上她穿著的服裝都是白色為主，也相當適合作為6月新娘的穿搭參考。
舒淇日常多以各式各樣的棒球帽做搭配，穿出俏皮活潑的樣子，在這次《時尚芭莎》的拍攝中，她從頭到尾都以香奈兒2018早秋工坊系列的水手帽搭配，面料來自香奈兒經典的斜紋軟呢，既俏麗又不失奢華品味；除了辨識度極高的2018早秋巴黎—漢堡工坊系列服裝，舒淇還穿上VERA WANG、Viktor&Rolf的平肩或多層次裙裝，大器華麗且白色系也相對有清爽迷人的仙氣，像是給6月新娘的時尚範本，此外，她穿上全白的Roberto Cavalli展現帥氣，也流露舒淇本身的率性特質，全系列照片由陳漫操刀拍攝。
這篇以「時有蜜糖在手、時有苦酒入喉」為標題的訪問，文中談到舒淇的工作、待人處事的心境等等，並提到她近期參與演出黃渤所執導的《一齣好戲》的諸多趣事與想法。舒淇穿上的主要服裝系列，來自香奈兒巴黎—漢堡工坊服裝，呈現了航海語彙和香奈兒工藝的巧妙揉合，由卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）重新詮釋經典的水手服輪廓，演繹傳承自香奈兒女士的重要靈感；在珠寶方面，則以寶格麗BVLGARI作為搭配。
留言