孤獨傳奇 錯過難再 王攀元最後畫展明截止

2018-06-30 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



走入王攀元的畫展，彷彿與一個人的孤獨人生面對面。那總是一個人、一隻鳥、一隻犬、一艘舟的畫面構圖，反覆吶喊著大半生懷才不遇的傷痛與清寒，讓人不忍逼視。

王攀元1908年出生江蘇望族，父母早早離世，開啟他此後漂泊一生，自述有20幾年一天只能吃一頓飯。家族人情淡薄，讓他10歲才進私塾3年，15歲才插班小學，19歲才爭取到學費念中學；25歲靠賣報、打零工念上海美專西畫系，畢業後和紅粉知己季竹君約好隨畫家潘玉良赴法深造，卻又遇上中日戰爭，美夢破碎，也與情人失散。

1949年與妻來台後，王攀元只能在高雄碼頭作搬運工，曾自述常在港邊站一天等工作，等到日落等不到，只得淒然返家；直到44歲，獲介紹去羅東中學教美術，這才重新與繪畫沾邊。此後，58歲開首次正式畫展，75歲獲首次美術獎項金爵獎，93歲獲國家文藝獎，藝術名聲要等到退休後才受肯定，完全是晚年榮耀的寫照。

大半輩子坎坷，因生活流離有30多年無法作畫的無奈，王攀元都繪入畫中，每幅畫都幾乎是自傳：常見的單人跪坐人影，大多取名《祈禱》，卻有一幅頭壓得低低，取名《我小時候》，寫實回憶孤兒童年；在他15歲告別人間的母親，則化身一襲高高人影，看不見臉孔，濃縮他一輩子的遺憾。

曾在醫院顧他月餘、救他一命的季竹君，因為愛穿紅大衣，成為王攀元作品中少見的艷麗紅影，重複多次的《皆不是》畫作，也彷彿訴說這段被迫中斷的戀情。少見描摹大時代主題的水墨畫《遷徙》，重重疊疊人影虛實有致，凸顯遷徙主題的象徵性，也彰顯他因貧窮買不起油彩、只能畫水墨卻意外練出的功力。

諸多作品都僅繪單一人物、狗鳥等動物形體，或對角線繪一太陽，類似構圖乍看似乎重複，王攀元卻能畫出不同況味，關鍵除了對主題的掌握、對形體的象徵符號化，還在於對色彩的運用。

他曾說：「用筆應有輕、有重、有乾、有濕、有骨、有肉、有虛、有實、線條彎曲自如；在畫面上相互參用……畫面上基調濃淡，作風各有千秋，不過總以不落俗套為目的。」如此虛實濃淡，在他的水墨畫最彰顯，一幅簡筆速寫犬隻奔跑的《奔》，靠著不同層次的黑白筆力與概念化的形體，就呈現狗群的輕盈躍動。

這種水墨延伸出的功力，讓王攀元的油畫也與眾不同，即使是單一色彩，也有不同層次的美感，《太平山日出》就是他捨不得賣的佳作。他自述與色彩很有緣，「要它們怎樣就怎樣」，顯出對色彩運用的自信；外界一度認為他是印象派，他則認為自己是用平塗法，與印象派的單點堆疊不同。

艱辛前半生，王攀元繪畫生涯之坎坷，可說台灣國寶級畫家罕見，令觀者不免想起展中紀錄片他談《落日》，自況此畫中樹上孤鳥，看著太陽落下，「就像我生命也快到盡頭」。然而，正如他自述一生中最快慰的是，顛簸前半生，畫作終受肯定，「這是我最後勝利」。