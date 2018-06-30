親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

士林夜市商圈火警 大量濃煙竄出

國寶級金剛經 首進書店翻得到

2018-06-30 11:27聯合報 記者何定照╱即時報導

全球現存最早的木刻雙色印本《金剛般若波羅蜜經》，去年由聯經出版社首創「復刻國寶級佛經集資計畫」，上線3小時破100萬元、兩個月破400萬元，印2000本銷售一空。由於向隅讀者一直反映想買，聯經今年獨資重印，並首次進書店展售，同樣掀起搶購。

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》，是流傳千年《大般若經》第577卷，記錄佛陀與其大弟子須菩提的對話，最著名的就是以夢、幻、泡、影、露、電等說明空性。該經原以梵文寫成，眾多譯本中，以姚秦三藏法師鳩摩羅什的最通行。

聯經復刻的《金剛經》，也是三藏法師譯本，又來自國家圖書館珍藏的元代資福寺刻印本，至今600多年。該本以朱、墨兩色印刷而成，堪稱全球彩色印刷技術先鋒，比起歐洲第一部帶色印刷的德國《梅因茲聖經詩篇》還早116年，是該經另一特色。依照文資法分類，此經也是真正列為國寶的文物，等級比列為重要古物的翠玉白菜還高。

國家圖書館曾復刻此經，做為贈予世界各大圖書館交換珍藏的禮物，去年為讓古籍更流通，授權聯經復刻發行。聯經指出，由於該經照古本印刷，成本極高，又不知讀者對仿佛經古本接受度，想到透過募資平台以類似預購方式籌款，分袖珍版、典藏版兩版，迅速引來2200名讀者款項，美事得圓。

聯經指出，由於首波佛經復刻等於直接針對讀者一對一銷售，不少沒趕上募資盛事的讀者，希望也能買到，聯經因此又復刻上市。比較兩者，聯經發現首波讀者多為虔誠佛教徒、宗教團體，一買就是一套；後者讀者多了古書典籍愛好者，對袖珍版接受度更高。

聯經總編輯胡金倫表示，這套書有如手工製作，不論經摺貼黏、經書盒製作，都極費人力與時間，讀者還能一睹 6 百年前的木刻肌理，以及朱墨上色時陳舊紋路。套書目前在書店展售中，讀者可實際看到書打開樣貌。袖珍本3900元，典藏本6000元。

世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出...
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出版社復刻重印。圖／聯經出版提供
分享
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出...
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出版社復刻重印。圖／聯經出版提供
分享
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出...
世界上現存最早的木刻雙色印本《金剛經》，長年典藏在台灣的國家圖書館之中，由聯經出版社復刻重印。當時佛經流行加上佛說法圖與護經韋馱像。圖／聯經出版提供
分享

圖書館法師國寶

相關新聞

孤獨傳奇 錯過難再 王攀元最後畫展明截止

2018-06-30 11:43

餐桌上的魔法「分子料理」 展現視覺驚喜

2018-06-30 10:37

30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27

飯店搶客！五星級婚宴萬元有找，訂桌就送蜜月行

2018-06-30 09:27

伊萊克斯推藍帶圓夢計畫 買大師系列抽廚藝體驗課程

2018-06-30 09:06

麻糬、鬆餅、可麗餅 芒果甜點大車拚

2018-06-29 23:56

主攻差旅族 GMT腕表大爆發

2018-06-29 23:28

洗版IG靠這杯 奶蓋系列、漸層飲今夏最熱銷

2018-06-29 23:03

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

2018夏季彩妝必修課 在臉上捕捉這一抹光

2018-06-29 20:45

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

包包可拆開攤平還有動物吊飾 夏日小皮件太逗趣了

2018-06-29 19:45

NARS最誘人的蜜桃妝 高潮限量新品華山首賣

2018-06-29 19:32

影城沒了週末改逛這裡！台隆手創館體驗店美麗華新登場

2018-06-29 19:29

柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43

莊凱勛愛萬寶龍表款的山岳精神 想送給老爸登百岳

2018-06-29 18:42

「雞三和」二店今開幕 限定口味這裡才吃的到

2018-06-29 18:39

珍妮佛羅培茲條紋黑白配 肉肉豐腴還露腿

2018-06-29 18:35

全聯20周年福利熊限定商品 米乖乖桑葚口味七月上市

2018-06-29 18:32

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

家樂福離島第一家量販店在金門！商品、售價與台灣同步

2018-06-29 18:05

瘋韓追星演唱會4日遊 1萬5千元有找

2018-06-29 16:47

台灣的城堡旅遊！限定版「家庭連通6人房」 小孩免費

2018-06-29 10:48

「太極計畫」來台！為介紹橄欖油 拍部浪漫微電影

2018-06-29 10:45

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

日韓美少女肌彩妝新貨到　柔焦修修臉還你好氣色

2018-06-28 22:58

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

想做「日常生活裡的糕餅」 郭元益月餅化身時尚午茶車

2018-06-28 22:35

夏日限定！ 小麥麥體驗營新角色登場

2018-06-28 19:44

首屆「米其林指南 廣州」今揭曉！8家餐廳摘一星

2018-06-28 19:14

炎亞綸挑選比基尼教戰守策 以「好色」為優先

2018-06-28 18:42

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

獨角獸夢幻髮色自己搞定！巴黎萊雅推限量1日變色噴霧

2018-06-28 17:57

每個外星人都超可愛 到新光三越用IG美照全數蒐集吧

2018-06-28 17:54

坎達爾珍娜亂髮還是很美 代言LONGCHAMP

2018-06-28 17:49

回首1968 徐友漁聚焦中國「造反之年」

2018-06-28 17:47

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

頂鮮擔仔麵推法式吃法 9道菜配白酒1,980元起

2018-06-28 17:10
看更多

熱門文章

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

吳德榮：巴比侖颱風北走 西半部有局部雷陣雨

2018-06-30 08:07

省電達人秘訣！一家三口用電量 每期只要400元

2018-06-30 09:06

外國包機獎助加碼 業者批：別讓旅客為錢而來

2018-06-30 10:30

獨／國內參展屢被打槍 阿嬤貼布畫「拼」上國際舞台

2018-06-30 03:05

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

中南部觀光慘 外國包機來台獎助砸錢加碼

2018-06-30 10:29

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48

柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

觀光保育費上路！最高可收200元 小琉球納評估

2018-06-29 13:59

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52

被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

家樂福離島第一家量販店在金門！商品、售價與台灣同步

2018-06-29 18:05

珍妮佛羅培茲條紋黑白配 肉肉豐腴還露腿

2018-06-29 18:35

中風復健男子想出國安樂死 醫師勸阻治療

2018-06-30 09:33

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

「雞三和」二店今開幕 限定口味這裡才吃的到

2018-06-29 18:39

暢遊北海岸搶遊客 4款智慧旅遊套票組合最低下殺五折

2018-06-29 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top