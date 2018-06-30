國寶級金剛經 首進書店翻得到

2018-06-30 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



全球現存最早的木刻雙色印本《金剛般若波羅蜜經》，去年由聯經出版社首創「復刻國寶級佛經集資計畫」，上線3小時破100萬元、兩個月破400萬元，印2000本銷售一空。由於向隅讀者一直反映想買，聯經今年獨資重印，並首次進書店展售，同樣掀起搶購。

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》，是流傳千年《大般若經》第577卷，記錄佛陀與其大弟子須菩提的對話，最著名的就是以夢、幻、泡、影、露、電等說明空性。該經原以梵文寫成，眾多譯本中，以姚秦三藏法師鳩摩羅什的最通行。

聯經復刻的《金剛經》，也是三藏法師譯本，又來自國家圖書館珍藏的元代資福寺刻印本，至今600多年。該本以朱、墨兩色印刷而成，堪稱全球彩色印刷技術先鋒，比起歐洲第一部帶色印刷的德國《梅因茲聖經詩篇》還早116年，是該經另一特色。依照文資法分類，此經也是真正列為國寶的文物，等級比列為重要古物的翠玉白菜還高。

國家圖書館曾復刻此經，做為贈予世界各大圖書館交換珍藏的禮物，去年為讓古籍更流通，授權聯經復刻發行。聯經指出，由於該經照古本印刷，成本極高，又不知讀者對仿佛經古本接受度，想到透過募資平台以類似預購方式籌款，分袖珍版、典藏版兩版，迅速引來2200名讀者款項，美事得圓。

聯經指出，由於首波佛經復刻等於直接針對讀者一對一銷售，不少沒趕上募資盛事的讀者，希望也能買到，聯經因此又復刻上市。比較兩者，聯經發現首波讀者多為虔誠佛教徒、宗教團體，一買就是一套；後者讀者多了古書典籍愛好者，對袖珍版接受度更高。