品日式料理 戰斧豬排高貴不貴

雪花戰斧豬排 圖／業者提供 分享 facebook

高雄翰品酒店一樓「品日式料理」餐廳，即日起在平日午餐時段新推出雪花戰斧豬排、生魚片握壽司盛盒、黑毛豬里肌厚切豬排以及時魚一夜干，優惠價280元起，每份定食均附白飯、日式蒸蛋、日式小菜、味噌湯、嶺崗豆腐等，白飯與湯品可無限量續加，吸引眾多上班族及外食族上門來品嚐，同時享受飯店星級服務。

優惠價吸引上班族

品日式料理餐廳目前推出優惠方案，雪花戰斧豬排原價580元、特價480元，生魚片握壽司盛盒原價580元、特價480元，黑毛豬里肌厚切豬原價 420元、特價320元，綜合握壽司原價420元、特價320元，唐揚雞腿排原價380元、特價280元，鹽烤鯖魚一夜干原價380元、特價280元，時魚一夜干原價380元、特價280元，以上費用需加原價一成服務費。

黑毛豬里肌厚切豬排的厚度約在1.5公分到1.8公分之間，主廚去除多餘油脂並把肉筋切斷，經過肉槌輕輕敲打一番，吃起來口感既鬆軟又易入口，佐上檸檬汁相當順口。

主推的雪花戰斧豬排，帶骨長長的豬排形狀跟一把斧頭一樣，大份量的豬排外層有著酥脆又香氣十足的炸麵衣，金黃酥脆的外皮大口吃下去，滿口甜美肉汁 ，可以自由搭配特製醬汁來增添口感。

唐揚雞腿排 圖／業者提供 分享 facebook

唐揚雞腿排雞肉與裹皮緊密的連為一體，咬下香酥不油，雞肉保留了原有的豐富肉汁，肉質鮮甜有彈性，搭配白飯以及附餐小菜醃黃瓜，入口清脆多汁帶點微酸，滋味相當豐富。

美味平價兼具的定食限平日周一至周五上午11點至下午2點午餐時段供應，需加一成服務費。

哪裡吃

品日式料理餐廳

電話：(07）533-1644

(07）561-4688分機3232