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對流旺盛 13縣市大雨特報

小小湯包 澎湃有料

2018-06-30 13:12聯合晚報 文/林政鋒

漢來上海湯包結合川滬料理 圖/業者提供
漢來上海湯包結合川滬料理 圖/業者提供
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「漢來上海湯包」是全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，為了端出與知名湯包老店不一樣的產品，滿足更多喜愛麵食小點的客人，主廚特別拿出私房手藝，結合川、滬料理，讓簡單的湯包麵點也能吃出不一樣的豐盛感。

黑松露入餡

為了滿足台南饕家們挑剔的味蕾，漢來美食品牌長羅嶸精選經典川滬名點，在原來的招牌菜中加入巧思，重新設計菜單，招牌小籠湯包皮薄餡豐，首重手技，從桿皮、包餡到捏出18個摺子，入口還得湯汁飽滿、肉鮮皮嫩，處處考驗師傅的真功夫。傳統口味更推陳出新，除了招牌小籠湯包和蝦肉小籠湯包，此次更首度將頂級食材「黑松露」和入內餡，黑松露獨特的香氣與雞肉餡完美結合，讓饕客讚不絕口。

彩味鮮湯包

除了供應與漢來大飯店本店、台中店相同的湯包蒸點，台南店更供應限定版料理：「蝦肉生煎湯包」，包有整隻鮮蝦的湯包，外皮煎到金黃酥脆，內餡更使用鮮甜的雞肉取代一般常見的豬肉餡，帶出蝦仁鮮味；另外，「干貝辣醬香蔥餅」則加入主廚獨門醬汁，鹹中帶甜，最後再鋪上滿滿的自製干貝辣醬，單吃香蔥餅或沾著辣醬一起吃，都各有不同風味。7月更將推出有黑松露、蝦卵、蟹黃和干貝XO醬的「彩味鮮湯包」，一籠湯包嚐到多種口味，絕對澎湃有料！

吃完了鹹品主食，甜點當然也不能馬虎，Q彈的「奶皇南瓜團子」內餡包入滑順的卡士達醬，鮮黃色的外觀視覺效果滿點；時至盛夏，最需要來點清爽小點，喝完冰冰涼涼的「桂圓銀耳湯」和「紫米紅豆湯」，立刻帶走悶熱暑氣！

為慶祝台南店盛大開幕，即日起到7月18日特別推出「上海功夫雙人套餐」只要599元，凡點雙人套餐還可用優惠價168元加購原盅燉雞湯或原盅燉牛肉湯！

哪裡吃

漢來上海湯包餐廳

地址：南紡購物中心 B1

台南市中華東路一段366號B1

電話：06-235-2032

台中店

地址：中友百貨公司

台中市三民路三段161號B棟15樓

電話：04-2221-1858

紅陶上海湯包

地址：漢來大飯店 10F

高雄市前金區成功一路266號 10F

電話：07-213-5751

上海甜點

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