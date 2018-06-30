漢來海港餐廳 推出蠔門蟹宴

夏天肆無忌憚享用肥美鮮蠔與美蟹 圖/業者提供 分享 facebook

夏天肆無忌憚享用肥美鮮蠔與美蟹，2018年度最強一檔促銷活動「蠔門蟹宴」在漢來海港餐廳登場，7月起至12月31日，長達半年時間的午、晚餐均無限量供應日本廣島鮮蠔，一顆顆鮮嫩肥美的帶殼鮮蠔從產地運送來台，主廚以不同烹調方式展現鮮蠔美味。

海中牛奶 營養滋補

生蠔富含微量元素鋅及多種氨基酸，營養價值極高，是極佳滋補的海中珍寶，更有「海中牛奶」之美譽，對喜歡海味的饕客而言，更是餐檯上最吸睛的美食。此次漢來海港餐廳所嚴選的廣島鮮蠔，養殖在富含藻類與浮游生物的純淨海域，而廣島的品質更是日本第一，蠔肉肥美多汁，肉質鮮嫩，味道特別濃郁是廣島蠔的一大特色。

漢來海港品牌長劉子銘表示，品嚐鮮蠔最大的樂趣莫過於將飽滿肥美的蠔肉伴隨著殼內的湯汁一同入口，所以，此次海港推出的都是帶殼的鮮蠔，主廚在料理時才會將殼撬開。為了呈現廣島鮮蠔的各種風味，在這段期間，漢來海港將不定期推出各種熟食料理供消費者享用。

清蒸火烤 各具特色

劉子銘說，清蒸的作法特別能夠凸顯鮮蠔的甜度，火烤的方式則能添加鮮蠔鹽烤的香味，不論清蒸、焗烤、蒜蓉蒸、避風塘，每一種做法都能表現鮮蠔的獨特美味，絕對讓消費者來到海港如同豪門般的盡情品嘗蠔滋味。

海港的「蠔門蟹宴」，除了美味的廣島鮮蠔，少不了最受消費者歡迎的生魚片、握壽司和蟹蟳，還有各式當季新鮮豐富的海鮮熱菜，嗜肉的客人則可以選用優質美國牛肉、澳洲進口羊肩排和澳洲頂級爐烤牛排，暑假期間，趕快和家人、好友一起到全台漢來海港餐廳打牙祭吧。

哪裡吃

漢來海港餐廳

漢來店：漢來大飯店43樓

訂位專線07-213-5762

巨蛋店：漢神巨蛋百貨5樓

訂位專線07-555-5113

台南店：南紡夢時代4樓

訂位專線06-236-9288

台中店：廣三SOGO16樓

訂位專線04-2310-5533

桃園店：台茂購物中心6樓

訂位專線03-352-1528

敦化店：台北敦化SOGO6樓

訂位專線02-8773-6656

天母店：台北天母SOGO7樓

訂位專線02-2835-2666