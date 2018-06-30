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餐桌上的魔法「分子料理」 展現視覺驚喜

2018-06-30 10:37聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄福容飯店最近請來台中專做分子料理的 加百列 Chef Gabriel 主廚到高雄，推出系列海洋分子料理下午餐，透過主廚巧手把食物當做魔法道具，讓品嘗者除了享受美味外，也感受到視覺的驚喜。

「這是石頭嗎？怎麼吃？」外觀看似石頭，一旁還有一些泥土，但其實這顆「石頭」是馬鈴薯偽裝的，還有外觀看似握壽司，其實吃下去才知道是台灣道地風味的豬油拌飯，主廚說，因為做分子料理要用到很多的蛋白，蛋黃沒有用十分可惜，他就拿來偽裝成握壽司上的生魚片，讓人吃下之後，有更多的驚喜。

「用眼見不為憑來形容分子料理最恰當」主廚 Chef Gabriel 說，他在高雄用海洋分子料理，因為高雄靠海，有很多海產，可變化的菜色更豐富，他一早就到漁港採購鮮料理，端上桌時，像極透抽料理，許多人都在猜這是什麼偽裝的，吃了半天，大家還是猜不出來，最後公布答案，仍是透抽，只是在料理，他以潑墨式的揮灑醬汁，每盤都現不一樣盤飾。

主廚說，分子料理是一種特別廚藝概念。廚師或藝術家利用特殊工具，透過物理或者化學變化，將食材的味道、口感、質地、樣貌完全打散，再重新組合。例如將固體的食材變成液體或是氣體，或食材的味道和外表酷似另一種食材。

像其中也有一道烏魚子佐魚子醬，許多人猜烏魚子是用什麼偽裝的，吃了都說，就是烏魚子啊!但其實偽裝的是魚子醬，這是用高梁酒做成的仿魚子醬，搭配烏魚子口感更棒。還有看似生鏽的螺絲，其實是巧克力

加百列 Chef Gabriel 最後還示範一道料理，當場把手伸進零下200度的液態氮做料理 ，頓時現場充滿浪漫的白煙，讓人不禁發出讚嘆聲，只是主廚在做料理後，手部也凍傷，他提醒大家不要貿然嘗試「叔叔是練過的!」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

看似生鏽的螺絲，其實是巧克力。記者謝梅芬／攝影
看似生鏽的螺絲，其實是巧克力。記者謝梅芬／攝影
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加百列 Chef Gabriel 還示範一道料理，當場把手伸進零下200度的液態...
加百列 Chef Gabriel 還示範一道料理，當場把手伸進零下200度的液態氮做料理 ，頓時現場充滿浪漫的白煙。記者謝梅芬／攝影
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外觀看似石頭，一旁還有一些泥土，但其實這顆「石頭」是馬鈴薯偽裝的，泥土是巧克力偽...
外觀看似石頭，一旁還有一些泥土，但其實這顆「石頭」是馬鈴薯偽裝的，泥土是巧克力偽裝的。記者謝梅芬／攝影
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烏魚子佐魚子醬偽裝的是魚子醬，是用高梁酒做的。記者謝梅芬／攝影
烏魚子佐魚子醬偽裝的是魚子醬，是用高梁酒做的。記者謝梅芬／攝影
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充滿日式風味的握壽司其實是道地台灣口味的豬油拌飯。記者謝梅芬／攝影
充滿日式風味的握壽司其實是道地台灣口味的豬油拌飯。記者謝梅芬／攝影
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外觀看似石頭，一旁還有一些泥土也能上餐桌。記者謝梅芬／攝影
外觀看似石頭，一旁還有一些泥土也能上餐桌。記者謝梅芬／攝影
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巧克力藝術家生魚片

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