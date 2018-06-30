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飯店搶客！五星級婚宴萬元有找，訂桌就送蜜月行

2018-06-30 09:27聯合報 記者羅建怡╱即時報導

婚宴市場激戰，業者不只降價拚成長，也有各種創意手法吸客，像是台北國賓打出「免費二度蜜月」，搶進結婚周年市場，來辦桌就送機票；台北晶華酒店主推「一站式購足」；更多飯店在年底前推出「婚禮體驗日」，營造美好氛圍，打動新人的心。

業者表示，今年「宜嫁娶」旺日落在周末的天數，年減約1成；而目全台國際觀光旅館有80家，其中，五星級飯店67家，台北市就有21家，預期到2021年還會增加，加上各式婚宴會館低價攬客，讓飯店婚宴競爭愈來愈激烈。

不只搶新婚，也搶結婚紀念桌。台北國賓飯店破天荒身打造「豪華宴客禮三選一」專案，凡於指定宴會場地與日期慶祝「結婚紀念、福壽安康壽宴」每桌18,000+10%起，訂滿10桌以上，就送台北東京雙人來回機票、雙人台北沖繩4天3夜郵輪行、國賓禮券30,000元等三選一。另因應少子化、結婚率下降，今年創造話題的「國軍英雄婚宴專案」，本月起擴大開放「警友」同享優惠，每桌8,800元起。

「非旺日」也是業者瞄準的商機，台北晶華酒店日前舉辦「晶彩婚禮周」，類似百貨周年慶的概念，選出7、8月特定的宴會檔期並加碼再優惠，此專案豐儉由人，每桌自13,800元到32,800元不等。另於酒店地下一樓、麗晶精品出入口區打造「Wedding Salon」，提供一站式的完整婚禮企劃服務，還有專業的「購物管家」可一併準備新人結婚時所需的對戒、珠寶首飾、12禮等商品。

台北美福大飯店則將在7月29日舉辦婚禮體驗日，新娘婚前必備的護膚SPA、手足療程，都可以優惠價搶先體驗，現場還有I-weddingpage日系婚禮拍照小物、婚宴拍貼機等多項加值服務體驗。婚宴專案每桌32,800+10%起，婚禮體驗每位990元，早鳥預訂兩人同行1,680元，含餐點及入場費用。

維多麗亞酒店也將在9月2日舉辦「英式莊園夢幻婚禮」體驗完整婚禮流程，當天可親自參與戶外花園證婚儀式與優雅雞尾酒派對，英式風格結合現代時尚，展現新型態婚禮樣貌。

「免費二度蜜月」也是新商機，結婚周年在台北國賓就送「東京雙人來回機票」。圖／台北...
「免費二度蜜月」也是新商機，結婚周年在台北國賓就送「東京雙人來回機票」。圖／台北國賓提供
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近年時興的戶外花園婚禮，也成為新飯店搶攻話題。圖／台北美福提供
近年時興的戶外花園婚禮，也成為新飯店搶攻話題。圖／台北美福提供
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台北晶華酒店提供一站式服務，邀請Maserati等品牌共襄盛舉。圖／台北晶華提供
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台北美福大飯店瞄準年底結婚旺季，推出婚禮體驗日。圖／台北美福提供
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婚禮結婚機票

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