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30年來最冷的暑假！墾丁業者這樣自救

2018-06-30 09:27聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「30年來最慘的一年！」墾丁業者表示，受到年改7月上路、陸客不來的影響，今年墾丁飯店暑假訂房率大幅衰退，目前7月訂房僅一、兩成。連鎖飯店集團串聯旗下分店聯手出擊，想辦法自救，像是墾丁夏都沙灘酒店，聯合剛落成不久的台南夏都城旅參加旅展拓展客源；福容大飯店也打出「買福隆送墾丁」的優惠方案搶攻低迷的市場。

暑假氣溫越來越高，墾丁的住房率卻如雪崩般下滑，根據南台灣觀光產業聯盟統計，今年暑期各飯店訂房比去年掉了一半，更是只有前年的7成，不少飯店甚至7月的住房率僅僅一成，業者叫苦連天。

為搶救南台灣國旅市場，交通部觀光局祭出南台灣「住一晚送一晚」優惠，延長活動日期至7月15日並加碼放寬人數限制，希望在暑假旺季期間多招攬一點遊客。也有不少業者另外想方法自救，曾因電影「海角七號」拍攝場景而紅極一時的墾丁度假飯店夏都，就首度以墾丁夏都沙灘酒店、台南夏都城旅聯合參加旅展，期盼拓展客源。

福容大飯店則是祭出「住福隆送墾丁」的超值專案，2人同行平日價5,999元起，入住福隆再送住客到墾丁續攤，3天2夜平均每人每晚1,500元。位於墾丁大街上的三星級美棧大街旅店，也針對暑假推出「晚鳥進房」專案，8/25前晚間6點之後進房，即可享雙人房3,000元起的優惠房價，平日再送下午茶。

不只連鎖旅館整合旗下飯店拯救住房率，也有業者也將觸角伸向其他產業，開闢新玩法。例如針對喜歡大自然的旅客，推薦造訪「墾丁小鷹石尖」，穿過一小一大峽谷後，就可見一望無際、綠草如茵的「龍仔埔大草原」，這裡也是觀賞野生梅花鹿最佳地點，不久可抵墾丁小鷹石尖，眼前的美景令人大聲驚呼，站上鷹石尖後往下一看，綿延的海岸線盡收眼底。

想體驗深度旅遊，可到恆春後灣，這個獲得網路評選全國前8名的小漁村，生態豐美，沙裡混合著許多珊瑚和貝類，除了潮間生態，也是觀賞夕陽的絕佳位置；喜歡刺激的人，則可選擇恆春業者新引進的玩法「碰碰足球」，須穿進大型的透明塑膠球裡，接著進行足球遊戲，過程中會彼此互相衝撞，刺激又好玩；若是網美一族，可以嘗試美人魚潛水，顧名思義就是穿上美人魚尾巴，跳下水像魚一樣遨遊，是目前全球為之瘋迷的水上活動。

旺季不旺，墾丁業者自救。圖／福容飯店集團提供
旺季不旺，墾丁業者自救。圖／福容飯店集團提供
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墾丁新玩法─美人魚潛水。圖／福容飯店集團提供
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墾丁夏都福隆

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