洗版IG靠這杯 奶蓋系列、漸層飲今夏最熱銷

2018-06-29 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



喝完奶蓋留下的白鬍子，拍照更逗趣可愛。圖／雀客飲提供 分享 facebook

台人愛喝手搖飲，根據統計，台灣手搖飲市場一年產值高達850億。位在捷運行天宮站旁，由王品集團董事長戴勝益長子戴東杰開設的「雀客旅館」，去年底規劃全新手搖飲品牌「雀客飲」，在試營運一個多月後今(29)正式開幕，正式跨足手搖飲市場。雀客飲主推清爽系奶蓋產品，預計在IG上掀起一波白鬍子風。

以鮮奶油、海鹽、帕瑪森起司放入果汁機打出綿蜜奶泡，雀客飲主打帶有香草風味的奶蓋飲，最後在灑上檸檬皮，增添清爽口感。其中，招牌「奶蓋蜜香紅茶」最受歡迎，特別設計的杯蓋，方便消費者以45度角大口喝下，同時喝到奶蓋與茶飲融合的瞬間，最後有白鬍子停留在嘴唇上，就是最正確的喝法。

雀客飲首間門市選在雀客旅館的一樓，掌門人戴東杰期望透過手搖飲，拉進與旅客、消費者的距離。戴東杰說，雀客飲前身是飯店的CHECK CAFE，因為自己對茶飲有興趣，因此花了半年研發新品牌，打造了這間複合式飲料店。雀客飲除了提供飲料外帶之外，也有熱壓捲餅系列的輕食，門市也有座位，讓民眾可趁熱享用美食，還可留著白鬍子拍照打卡。