親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

麻糬、鬆餅、可麗餅 芒果甜點大車拚

2018-06-29 23:56聯合報 記者沈佩臻╱台北報導

黃金芒果可麗餅，售價160元。 圖／gelato pique café提供
黃金芒果可麗餅，售價160元。 圖／gelato pique café提供
分享

愛文芒果，正當時，火紅外皮、金黃果肉散發香甜氣息，引人食欲，據網購業者數據顯示，甜點、芒果搜尋量暴增5倍，顯見人氣，甜點業者紛紛選用「屏東枋山愛文芒果」入料，打造仲夏唯美甜點。

gelato pique café即日起推出4款夏季限定芒果甜品—黃金芒果可麗餅、芒果冰淇淋可麗餅、黃金芒果果昔、芒果聖代，售價160元起。其中「黃金芒果可麗餅」綴以愛文芒果塊、芒果醬，撒上杏仁塊、杏仁片，「芒果冰淇淋可麗餅」則再添加紐西蘭純天然冰淇淋。若想吃冰可以選「芒果聖代」，冰淇淋下面鋪滿愛文芒果塊，最後擺入特製餅乾、淋上芒果醬。另有以愛文芒果急速冷凍後，打製成濃郁果昔，沁涼感十足。

金芒盛夏，小杯140元、中杯190元、大杯240元，不含脆餅。 圖／COLD S...
金芒盛夏，小杯140元、中杯190元、大杯240元，不含脆餅。 圖／COLD STONE提供
分享

COLD STONE即日起推出「金芒盛夏」經典冰淇淋，降低甜度、清爽入口為今夏主打特色。業者表示，以金桔雪貝為基底，佐以屏東枋山愛文芒果、法國草莓、水蜜桃果凍及愛文芒果醬等，售價140元至240元，即日至7月1日兩天點購中杯以上「金芒盛夏」，享同size經典冰淇淋第二杯20元。搶攻午茶商機，同步推出「芒果麻糬冰淇淋鬆餅」，使用整顆愛文芒果切丁，擺上100%牛奶現點現烤美式麻糬鬆餅，最後再林上愛文芒果醬、煉乳及草莓冰淇淋，15家門市限定販售。

芒果雪酪馬斯卡彭厚鬆餅，售價350元，附160元飲品1杯。 圖／杏桃鬆餅屋提供
芒果雪酪馬斯卡彭厚鬆餅，售價350元，附160元飲品1杯。 圖／杏桃鬆餅屋提供
分享

呼應季節，杏桃鬆餅屋即日起推出夏季限定的「芒果雪酪馬斯卡彭厚鬆餅」，每份350元，附贈一杯160元飲品。此次同樣使用現點現製北海道小麥粉糊，烤出4公分厚蓬鬆感，擺上愛文芒果完熟果肉、芒果雪酪冰淇淋及柔綿口感的馬斯卡彭奶油，淋上自製芒果醬。

百香芒果起司，單片135元、整顆960元，7月22日前第二件88折。 圖／PAU...
百香芒果起司，單片135元、整顆960元，7月22日前第二件88折。 圖／PAUL提供
分享

PAUL即日起至7月22日舉辦夏日水果季，其中包含「百香芒果起司」，每片135元，整顆960元，7月22日前第二件88折。「百香芒果起司」以芒果起司慕斯為基底，散發溫和奶香，夾入香草戚風蛋糕，最上層則是台灣新鮮芒果及百香果庫利。

芒果冰淇淋甜點

相關新聞

主攻差旅族 GMT腕表大爆發

2018-06-29 23:28

2018夏季彩妝必修課 在臉上捕捉這一抹光

2018-06-29 20:45

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

包包可拆開攤平還有動物吊飾 夏日小皮件太逗趣了

2018-06-29 19:45

柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43

珍妮佛羅培茲條紋黑白配 肉肉豐腴還露腿

2018-06-29 18:35

家樂福離島第一家量販店在金門！商品、售價與台灣同步

2018-06-29 18:05

洗版IG靠這杯 奶蓋系列、漸層飲今夏最熱銷

2018-06-29 23:03

伯朗咖啡7月分享日來了 這幾天買一送一

2018-06-29 21:45

NARS最誘人的蜜桃妝 高潮限量新品華山首賣

2018-06-29 19:32

影城沒了週末改逛這裡！台隆手創館體驗店美麗華新登場

2018-06-29 19:29

莊凱勛愛萬寶龍表款的山岳精神 想送給老爸登百岳

2018-06-29 18:42

「雞三和」二店今開幕 限定口味這裡才吃的到

2018-06-29 18:39

全聯20周年福利熊限定商品 米乖乖桑葚口味七月上市

2018-06-29 18:32

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

瘋韓追星演唱會4日遊 1萬5千元有找

2018-06-29 16:47

台灣的城堡旅遊！限定版「家庭連通6人房」 小孩免費

2018-06-29 10:48

「太極計畫」來台！為介紹橄欖油 拍部浪漫微電影

2018-06-29 10:45

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

日韓美少女肌彩妝新貨到　柔焦修修臉還你好氣色

2018-06-28 22:58

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

想做「日常生活裡的糕餅」 郭元益月餅化身時尚午茶車

2018-06-28 22:35

夏日限定！ 小麥麥體驗營新角色登場

2018-06-28 19:44

首屆「米其林指南 廣州」今揭曉！8家餐廳摘一星

2018-06-28 19:14

炎亞綸挑選比基尼教戰守策 以「好色」為優先

2018-06-28 18:42

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

獨角獸夢幻髮色自己搞定！巴黎萊雅推限量1日變色噴霧

2018-06-28 17:57

每個外星人都超可愛 到新光三越用IG美照全數蒐集吧

2018-06-28 17:54

坎達爾珍娜亂髮還是很美 代言LONGCHAMP

2018-06-28 17:49

回首1968 徐友漁聚焦中國「造反之年」

2018-06-28 17:47

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

頂鮮擔仔麵推法式吃法 9道菜配白酒1,980元起

2018-06-28 17:10

百貨「抗高溫」祭促銷 白天破36度就享滿千送百

2018-06-28 16:35

CHAUMET東京珠寶展 教宗冠冕、新珠寶首曝光

2018-06-28 16:25

LV手環助弱勢兒童 「精彩」又有愛

2018-06-28 15:58

新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47

美麗信澎湖美食 假日生蠔無限享用、加99元爽嗑鮑魚

2018-06-28 15:44

年改重擊消費弱 特色飯店聯盟送好康自救　

2018-06-28 15:26
看更多

熱門文章

旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01

第7號颱風巴比崙今可能生成 間接影響台灣

2018-06-29 08:10

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

峇里島火山爆發 長榮、華航班機延遲台客滯留

2018-06-29 11:13

7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56

【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

影／今年3至5個颱風侵台 中央氣象局：強度恐偏強

2018-06-29 11:15

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

周杰倫是明星也是小行星 天空還有多少大明星

2018-06-29 11:30

生酮飲食 能餓死癌細胞？

2018-06-29 01:24

國人每年喝下一鋁罐農藥量？ 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座

2018-06-29 11:10

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

剩兩天要交接 不想留的森鐵員工誰資遣都沒講好

2018-06-29 10:50

你有發現嗎？品客包裝桶無法被回收 理由是…

2018-06-29 20:30

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

我的經驗／抗疣大戰耗時 沒有速效藥？

2018-06-29 01:24

晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05

印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

沒錢旅行？快來搶2萬元旅遊金 跳島行程等著你

2018-06-29 11:05

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51

本土啤酒國際奪銀！「地表最強精釀酒廠」也登台

2018-06-29 10:52

高溫炎熱 注意防曬

2018-06-29 05:02

台灣小農水果健康變身 鮮果酵素用這個祕技保存

2018-06-29 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top