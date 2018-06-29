2018夏季彩妝必修課 在臉上捕捉這一抹光

2018-06-29 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



閃耀的陽光就是最自然的打光神器，2018夏季限量彩妝，一大重點就是在臉上捕捉這一抹光，讓臉龐有如灑上暖陽般的亮眼，打造女神光。

●NARS高潮限量新品高潮不斷

說到結合甜美與誘人感的蜜桃妝，以NARS自1999年推出的高潮腮紅最具有代表性，已品牌經典傳奇，至今仍是天天熱賣的商品。今年NARS更是高潮不斷，一次推出限量加大版「高潮腮紅」、「激情過後嫩唇膏」及「激情亮采粉」、「限量鏡光唇誘 #高潮」，一次帶給粉絲四大高潮。

「2018限量版高潮腮紅」，比粉餅還大的容量，一般炫色腮紅4.8g，限量版有8g，閃耀蜜桃香檳色，是任何人都適用的腮紅，是彩妝迷必收的產品。「激情亮采粉」是極為細緻的鑽石粉末光澤，超強耀眼的立體感，可當作頰彩打亮，絕對吸引目光。

●laura mercier迷情古巴限量夏妝

laura mercier推出「迷情古巴限量夏妝系列Viva Cuba」，針對一上市熱賣的「微光炫采盤」推出夏妝限量版，更首推第一瓶女神光打亮液「微光炫采亮澤露」，以閃爍光芒點綴臉龐。

夏妝限量版「迷戀光感炫采盤」，集結暢銷熱賣三色，粉色鏡面外盒包裝，容量也升級，包括任何膚色都百搭的裸色香檳、獨角獸光玫瑰香檳，以及極閃的金色香檳，一盤可為臉龐打造出不同

層次的立體光感。液態打亮「微光炫采亮澤露」，研發出「極細緻彩虹光感粒子」，讓肌膚反射出晶透質感，一抹即可上手，輕鬆打造持久立體光采輪廓。

●蘭蔻2018夏季限量彩妝吻上粉金色陽光

蘭蔻2018夏季限量彩妝所呈現出的光感，有別於以珠光或金屬光打亮肌膚的誇張光澤，而是將粉紅與金色光影吻上雙頰，以蔚藍海岸燦爛金色陽光為靈感，全推出2款頰彩新作。

自然打光、立體修容一抹到位的「光漾亮彩餅」，混合粉紅、銅金、暖金、淡金色四種色調的四色修容盤，輕掃肌膚擁抱陽光色澤。