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主攻差旅族 GMT腕表大爆發

2018-06-29 23:28聯合報 記者孫曼／專題報導

豪雅 Carrera Heuer 02 GMT兩地時間腕表，45毫米精鋼表殼搭配...
豪雅 Carrera Heuer 02 GMT兩地時間腕表，45毫米精鋼表殼搭配黑色和藍色24小時制刻度陶瓷表圈、Calibre Heuer 02自動上鍊計時機芯，鍊帶款19萬8,500元。 圖／豪雅表提供
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今年最具話題的腕表款式，莫過於雙色表圈的「GMT」多時區功能：簡單而實用的功能，除了顯示所在地時間，亦可顯示其他2個時區的時間，可以說是經常出差旅遊的現代人最常用到的腕表功能。而今年表款的「大爆發」，主要是來自龍頭品牌勞力士（Rolex）與其「兄弟」品牌帝舵（Tudor），同時發表藍紅表圈，俗稱「百事可樂」的GMT表款，相似度極高卻又專攻不同價位帶的策略，率先引爆話題；而所採用的高科技陶瓷與陽極氧化鋁材質，則為此波潮流的2大主要材質代表。其實，不同品牌也根據本身的特色和專長，推出極具魅力的雙色表圈GMT表款，可作為消費者選購時的參考。

勞力士 Oyster Perpetual GMT-Master II，40毫米不...
勞力士 Oyster Perpetual GMT-Master II，40毫米不鏽鋼表殼搭配雙向旋轉紅藍雙色 Cerachrom 陶瓷 24 小時刻度字圈、勞力士 3285 型自動上鍊機芯，五格實心紀念表鍊，30萬6,000元。 圖／勞力士提供
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藍紅配色的勞力士「百事可樂」GMT腕表，最初是為航空機師所設計的，因為醒目的雙色表圈上標示有24小時的刻度，讓原本就有2地時間功能的腕表，可以透過雙向旋轉表圈設定顯示地第3個時間，並且能以顏色立馬判別日夜。其名GMT是格林威治時間的縮寫。勞力士於1955 年推出的第一款 Oyster Perpetual GMT-Master（蠔式恆動格林威治型）腕表，就是選用藍、紅2種顔色，後來更成為泛美航空公司的指定腕表。現行的第二代GMT-Master II名稱則始於1982 年，因其配有可獨立調教時針的全新機芯。

帝舵Black Bay GMT腕表，41 毫米磨光及磨砂鋼表殼搭配雙向旋轉啞面酒...
帝舵Black Bay GMT腕表，41 毫米磨光及磨砂鋼表殼搭配雙向旋轉啞面酒紅色及藍色陽極氧化鋁字圈 、MT5652自動上鍊機芯，鍊帶款約11萬2,700元。 圖／帝舵表提供
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勞力士「可樂罐」配「五珠鍊」

勞力士 Oyster Perpetual GMT-Master II永恒玫瑰金鋼...
勞力士 Oyster Perpetual GMT-Master II永恒玫瑰金鋼款，40毫米不鏽鋼與18K永恒玫瑰金表殼搭配雙向旋轉棕黑雙色 Cerachrom 陶瓷 24 小時刻度字圈、勞力士 3285 型自動上鍊機芯，46萬6,500元。 圖／勞力士提供
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最初的24小時刻度雙色外圈是以塑膠玻璃（Plexiglas）製成，其顏色、數字及刻度均在背面上色；1959年開始則以更耐用的陽極氧化鋁取代。不過致力於高科技陶瓷研發的勞力士，於2005年開始推出配有黑色Cerachrom陶瓷表圈的第一枚GMT腕表。更於2013年突破性地推出藍黑雙色Cerachrom陶瓷表圈款，開啟雙色陶瓷的濫觴，而更於次年以獨門手法燒出藍紅雙色表圈。今年「可樂罐」新作不鏽鋼款則搭配紀念性的復古「五珠鍊」；同時推出搭配棕黑雙色表圈的永恆玫瑰金與半金雙色款，自曝光以來詢問度居高不下。

豪雅表高科技陶瓷表圈

豪雅 Carrera Heuer 02 GMT兩地時間腕表，45毫米精鋼表殼搭配...
豪雅 Carrera Heuer 02 GMT兩地時間腕表，45毫米精鋼表殼搭配黑色和藍色24小時制刻度陶瓷表圈、Calibre Heuer 02自動上鍊計時機芯，鍊帶款19萬8,500元。 圖／豪雅表提供
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而雙色陶瓷表圈的表款，除了勞力士，則來自隸屬LVMH集團的豪雅表（TAG Heuer）。為慶祝旗下Carrera 系列問世55週年，首度推出具備GMT功能的自製機芯Chronograph GMT 2地時間腕表，其中2地時間的功能，便是透過藍黑雙色高科技陶瓷表圈顯示。除此之外，表盤設計回歸1963年3-6-9計時盤配置的原始設計，也是具紀念意義的收藏重點。

柏萊士「飛機儀表板」表圈

柏萊士 BR V2-93 GMT 24H 腕表， 41 毫米精鋼表殼搭配雙向灰黑...
柏萊士 BR V2-93 GMT 24H 腕表， 41 毫米精鋼表殼搭配雙向灰黑雙色陽極氧化鋁刻度盤表圈、自動上鍊機芯，鍊帶款，11萬8,200元。 圖／柏萊士提供
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而與勞力士攜手吹起雙色表圈風潮的帝舵（Tudor），推出的Black Bay GMT，是品牌最暢銷的Black Bay系列，首次推出雙色表圈的設計，啞面酒紅色及藍色表圈材質為陽極氧化鋁，穩定性高、價格亦較為親切，配以品牌標誌性的紅色「雪花」指針指示外圈時間。而走復古路線的柏萊士（Bell & Ross）腕表一直以飛機儀表板為設計靈感，全新的BR V2-93 GMT 24H腕表採用複古的圓型表殼、配上鋁質黑灰雙色表圈，是較為低調而洗練的配色。

柏萊士 BR V2-93 GMT 24H 腕表， 41 毫米精鋼表殼搭配雙向灰黑...
柏萊士 BR V2-93 GMT 24H 腕表， 41 毫米精鋼表殼搭配雙向灰黑雙色陽極氧化鋁刻度盤表圈、自動上鍊機芯，橡膠表帶款，10萬7,000元。 圖／柏萊士提供
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波爾表「藍寶石玻璃」表圈

波爾表 Engineer Hydrocarbon AeroGMT II腕表，42...
波爾表 Engineer Hydrocarbon AeroGMT II腕表，42毫米不鏽鋼表殼搭配藍寶石水晶玻璃雙向旋轉弧形外圈、具自體發光微型氣燈、自動上鍊機芯，99,800元。 圖／波爾表提供
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獨立製表品牌波爾表（Ballwatch）雙色GMT表圈的材質則是藍寶石水晶玻璃，相當特別。以微型氣燈為特色的波爾表，依波音777客機機長需求設計的Engineer Hydrocarbon AeroGMT 系列今年推出第二代，延續該系列以藍寶石水晶玻璃打造外表圈的特色，耗時 18個月，造成可與拱形鏡面完美契合的弧形的環狀藍寶石水晶玻璃，並在有斜度的環形藍寶石水晶玻璃圈上鑲上微型氣燈，讓雙色塗層的藍寶石水晶玻璃表圈在黑暗中能以綠色顯示的第三時區24小時時間，與表面上黃色及橙色顯示的12小時刻度，以及冰藍色「Super LumiNova」夜光塗層顯示的第二時區的24小時做出區隔，是相當實用的細節。

時區機師

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