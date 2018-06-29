包包可拆開攤平 還有動物吊飾 夏日小皮件太逗趣了

2018-06-29 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



繽紛的包款是夏日必備款，除了炫彩之外，新的小包款還在結構上展現變魔術般的幾何新趣味，或是同步推出可愛得讓人融化的動物吊飾，在豔陽夏季帶來驚豔好心情。

三宅一生ISSEY MIYAKE推出全新的「幻象包」，將品牌的一塊布（A-Piece of Cloth）概念做2D與3D間的發揮，沒有繁複的剪裁或華麗裝飾，以辨識度高的縐褶、一體成型的造型，從線條開始，打造幻象包，厚實的母牛皮革可維持包款的硬挺度，整體包款來自一塊完整的皮革，無接縫線，除了降低材質的浪費也減輕重量，更為輕盈從容；它最有趣的設計是可以拆解、隨身攜帶，只要將手把和背帶拆開、解開側邊鈕釦，就可以攤平成2D樣貌，適合現代人的收納空間及旅遊習慣。