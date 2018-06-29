親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

全台只有這一台值3800萬 今天高雄辦交車派對

包包可拆開攤平 還有動物吊飾 夏日小皮件太逗趣了

2018-06-29 19:45聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

繽紛的包款是夏日必備款，除了炫彩之外，新的小包款還在結構上展現變魔術般的幾何新趣味，或是同步推出可愛得讓人融化的動物吊飾，在豔陽夏季帶來驚豔好心情。

三宅一生ISSEY MIYAKE推出全新的「幻象包」，將品牌的一塊布（A-Piece of Cloth）概念做2D與3D間的發揮，沒有繁複的剪裁或華麗裝飾，以辨識度高的縐褶、一體成型的造型，從線條開始，打造幻象包，厚實的母牛皮革可維持包款的硬挺度，整體包款來自一塊完整的皮革，無接縫線，除了降低材質的浪費也減輕重量，更為輕盈從容；它最有趣的設計是可以拆解、隨身攜帶，只要將手把和背帶拆開、解開側邊鈕釦，就可以攤平成2D樣貌，適合現代人的收納空間及旅遊習慣。

LOEWE則是用彩虹色系為小皮件增添新色，夏日Rainbow系列上市彩虹內層小牛皮多功能卡夾零錢包，分為短夾與長夾款式，另有簡約方正的彩虹直紋小牛皮手拿包，單色的Vertical系列小牛皮長夾承襲了品牌的皮件藝術，用色迷人。此外，由於秋季男裝靈感源自軍隊男孩的森林歷險，因此全新推出森林動物松鼠、狐狸、貓頭鷹、箭豬、甲蟲，以及諾亞方舟動物長頸鹿、 兔子、大象、鯨魚、企鵝、斑馬等小型吊飾，帶來冒險逗趣的搭配變化。

狐狸造型小牛皮鑰匙圈吊飾，售價13,000元。圖／LOEWE提供
狐狸造型小牛皮鑰匙圈吊飾，售價13,000元。圖／LOEWE提供
分享
長頸鹿造型芒果黃小牛皮鑰匙圈吊飾，售價9,000元。圖／LOEWE提供
長頸鹿造型芒果黃小牛皮鑰匙圈吊飾，售價9,000元。圖／LOEWE提供
分享
Rainbow彩虹直紋小牛皮手拿包，售價27,000元。圖／LOEWE提供
Rainbow彩虹直紋小牛皮手拿包，售價27,000元。圖／LOEWE提供
分享
Rainbow彩虹內層多功能長夾，售價27,000元。圖／LOEWE提供
Rainbow彩虹內層多功能長夾，售價27,000元。圖／LOEWE提供
分享
大象造型淺藍色小牛皮鑰匙圈吊飾，售價9,000元。圖／LOEWE提供
大象造型淺藍色小牛皮鑰匙圈吊飾，售價9,000元。圖／LOEWE提供
分享
Paula Puzzle多彩拼接小牛皮長夾，售價32,000元。圖／LOEWE提...
Paula Puzzle多彩拼接小牛皮長夾，售價32,000元。圖／LOEWE提供
分享
可以展開攤平的三宅一生幻象包，售價49,800元。圖／ISSEY MIYAKE提...
可以展開攤平的三宅一生幻象包，售價49,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享
三宅一生幻象包，售價49,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供
三宅一生幻象包，售價49,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供
分享
Rainbow金屬色系小牛皮卡夾零錢包，售價13,000元。圖／LOEWE提供
Rainbow金屬色系小牛皮卡夾零錢包，售價13,000元。圖／LOEWE提供
分享
松鼠造型小牛皮鑰匙圈吊飾，售價13,000元。圖／LOEWE提供
松鼠造型小牛皮鑰匙圈吊飾，售價13,000元。圖／LOEWE提供
分享

貓頭鷹
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43

珍妮佛羅培茲條紋黑白配 肉肉豐腴還露腿

2018-06-29 18:35

家樂福離島第一家量販店在金門！商品、售價與台灣同步

2018-06-29 18:05

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

NARS最誘人的蜜桃妝 高潮限量新品華山首賣

2018-06-29 19:32

影城沒了週末改逛這裡！台隆手創館體驗店美麗華新登場

2018-06-29 19:29

莊凱勛愛萬寶龍表款的山岳精神 想送給老爸登百岳

2018-06-29 18:42

「雞三和」二店今開幕 限定口味這裡才吃的到

2018-06-29 18:39

全聯20周年福利熊限定商品 米乖乖桑葚口味七月上市

2018-06-29 18:32

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

瘋韓追星演唱會4日遊 1萬5千元有找

2018-06-29 16:47

台灣的城堡旅遊！限定版「家庭連通6人房」 小孩免費

2018-06-29 10:48

「太極計畫」來台！為介紹橄欖油 拍部浪漫微電影

2018-06-29 10:45

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

日韓美少女肌彩妝新貨到　柔焦修修臉還你好氣色

2018-06-28 22:58

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

想做「日常生活裡的糕餅」 郭元益月餅化身時尚午茶車

2018-06-28 22:35

夏日限定！ 小麥麥體驗營新角色登場

2018-06-28 19:44

首屆「米其林指南 廣州」今揭曉！8家餐廳摘一星

2018-06-28 19:14

炎亞綸挑選比基尼教戰守策 以「好色」為優先

2018-06-28 18:42

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

獨角獸夢幻髮色自己搞定！巴黎萊雅推限量1日變色噴霧

2018-06-28 17:57

每個外星人都超可愛 到新光三越用IG美照全數蒐集吧

2018-06-28 17:54

坎達爾珍娜亂髮還是很美 代言LONGCHAMP

2018-06-28 17:49

回首1968 徐友漁聚焦中國「造反之年」

2018-06-28 17:47

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

頂鮮擔仔麵推法式吃法 9道菜配白酒1,980元起

2018-06-28 17:10

百貨「抗高溫」祭促銷 白天破36度就享滿千送百

2018-06-28 16:35

CHAUMET東京珠寶展 教宗冠冕、新珠寶首曝光

2018-06-28 16:25

LV手環助弱勢兒童 「精彩」又有愛

2018-06-28 15:58

新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47

美麗信澎湖美食 假日生蠔無限享用、加99元爽嗑鮑魚

2018-06-28 15:44

年改重擊消費弱 特色飯店聯盟送好康自救　

2018-06-28 15:26

國內首座美妝博物館開幕 神奇青春隧道讓人變年輕

2018-06-28 14:23

歷史建築變身 監獄、郵局、消防局成特色旅宿

2018-06-28 14:20

道地美食目的地 訂房網站上菜

2018-06-28 14:17

暑期持icash2.0搭大眾運輸工具 每趟最高10%回饋

2018-06-28 12:26

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21
看更多

熱門文章

旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01

第7號颱風巴比崙今可能生成 間接影響台灣

2018-06-29 08:10

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

峇里島火山爆發 長榮、華航班機延遲台客滯留

2018-06-29 11:13

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56

【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

影／今年3至5個颱風侵台 中央氣象局：強度恐偏強

2018-06-29 11:15

新政策托育費定上限1.5萬 保母嘆時薪低到只有50元

2018-06-28 20:44

鳳梨價崩 有農民棄收

2018-06-28 23:46

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

酷夏！新北、桃園紅燈減秒擴大上路 其他4都不跟進

2018-06-29 00:26

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

周杰倫是明星也是小行星 天空還有多少大明星

2018-06-29 11:30

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

今日星座運勢／雙子 貴人運佳 適合交涉與談判

2018-06-29 00:00

國人每年喝下一鋁罐農藥量？ 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座

2018-06-29 11:10

剩兩天要交接 不想留的森鐵員工誰資遣都沒講好

2018-06-29 10:50

生酮飲食 能餓死癌細胞？

2018-06-29 01:24

我的經驗／抗疣大戰耗時 沒有速效藥？

2018-06-29 01:24

228後來台搜捕謝雪紅 張拓蕪一生都是故事

2018-06-29 19:07

晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

阿里山火車員工留任意願調查表 台鐵局和林務局不同調

2018-06-28 22:08

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

沒錢旅行？快來搶2萬元旅遊金 跳島行程等著你

2018-06-29 11:05

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

高溫炎熱 注意防曬

2018-06-29 05:02

被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51

台灣小農水果健康變身 鮮果酵素用這個祕技保存

2018-06-29 02:04

第7號颱風巴比侖生成 對台無直接影響

2018-06-29 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top