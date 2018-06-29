NARS最誘人的蜜桃妝 高潮限量新品華山首賣

2018-06-29 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



彩妝品牌NARS自1999年推出高潮腮紅後，即成為美妝超級明星，以閃耀的蜜桃色迷倒全球無數女性，已成為品牌經典傳奇，講到NARS就會直接聯想到「ORGASM高潮」，至今仍是天天熱賣的商品。今年NARS更是高潮不斷，一次推出限量加大版「高潮腮紅」、「激情過後嫩唇膏」及「激情亮采粉」、「限量鏡光唇誘 #高潮」，一次帶給粉絲四大高潮。

根據品牌統計，每小時銷售的高潮腮紅，等於自由女神像高度的2倍，2016至2017年的銷售量可以繞地球32圈。

2018限量版高潮腮紅：比粉餅還大的容量，一般炫色腮紅4.8g，限量版有8g，加上限量的NARS logo外殼，還有粉紅浮雕的NARS logo。高潮腮紅為閃耀蜜桃香檳色，主打是任何人都適用的腮紅，打造自然暈紅雙頰。

激情過後嫩唇膏 (限量包裝)：NARS首次推出嫩唇膏產品，以鮮花椰子油保濕複合配方，以經典高潮色閃耀雙唇，可口粉嫩雙唇讓人忍不住想親下去。

激情亮采粉：極為細緻的鑽石粉末光澤，超強耀眼立體感，可當作頰彩打亮，絕對吸引目光。

限量鏡光唇誘#高潮：全新限量質地的鏡光唇誘，有如鏡面反射般的極致光感，搭配高潮色的濃郁蜜桃香檳光澤，呈現閃耀黑膠鏡面妝感。