影城沒了週末改逛這裡！台隆手創館體驗店美麗華新登場

2018-06-29 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



觀察到消費者對生活品質越來越注重，美麗華盛大改裝，本館三樓居家、男裝區全面進化，引進等多家日系品牌、家電生活品牌帶來耳目一新的新面貌。其中，台隆手創館在此開設全台最大300坪大店，位於樓層中心樞紐位置，引進日本同步風格的新型態體驗店設計，滿足消費者最喜愛嚐鮮、追求新科技的心理。

台隆手創館美麗華旗艦店以同步2018最新東急新宿元素體驗店為訴求，HANDS引進全新數位科技科技體驗專區，提供顧客更即時更貼近需求的互動服務。店內還設置六大全國首創區域：包括Beauty美妝區引進全國首台Hi Mirror Plus魔鏡體驗，照鏡子就能進行肌膚檢測，提供採購建議；Healthy健康區引進全國首家按摩體驗智慧貨架，只要拿起商品檢視，牆上設置的大螢幕即會自動播放介紹影片，讓消費者更容易瞭解商品功能；Living居家區設置全國首店舒眠體驗與獨家日本職人選物展，想要什麼功能的枕頭、寢具都可以在此選購。Kitchen調理區除了展示豐富的小家電品牌商品之外，假日並安排全國首家老爺酒店小花園咖啡車駐點，逛累了店內就能買杯現煮氮氣冷萃冰咖啡。而Travel旅遊區則首次推出野餐輕旅遊專區，可愛又有設計感的環保餐具、餐盒，野餐露營小物，還有很容易逛到失心瘋的Stationery文趣區，獨家同步引進日本HANDS超人氣刻字筆服務車，買指定款鋼筆免費提供刻字服務。透過主題區域設置與策展式的商品陳列，提供消費者全新面貌的購物體驗。