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影城沒了週末改逛這裡！台隆手創館體驗店美麗華新登場

2018-06-29 19:29聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

觀察到消費者對生活品質越來越注重，美麗華盛大改裝，本館三樓居家、男裝區全面進化，引進等多家日系品牌、家電生活品牌帶來耳目一新的新面貌。其中，台隆手創館在此開設全台最大300坪大店，位於樓層中心樞紐位置，引進日本同步風格的新型態體驗店設計，滿足消費者最喜愛嚐鮮、追求新科技的心理。

台隆手創館美麗華旗艦店以同步2018最新東急新宿元素體驗店為訴求，HANDS引進全新數位科技科技體驗專區，提供顧客更即時更貼近需求的互動服務。店內還設置六大全國首創區域：包括Beauty美妝區引進全國首台Hi Mirror Plus魔鏡體驗，照鏡子就能進行肌膚檢測，提供採購建議；Healthy健康區引進全國首家按摩體驗智慧貨架，只要拿起商品檢視，牆上設置的大螢幕即會自動播放介紹影片，讓消費者更容易瞭解商品功能；Living居家區設置全國首店舒眠體驗與獨家日本職人選物展，想要什麼功能的枕頭、寢具都可以在此選購。Kitchen調理區除了展示豐富的小家電品牌商品之外，假日並安排全國首家老爺酒店小花園咖啡車駐點，逛累了店內就能買杯現煮氮氣冷萃冰咖啡。而Travel旅遊區則首次推出野餐輕旅遊專區，可愛又有設計感的環保餐具、餐盒，野餐露營小物，還有很容易逛到失心瘋的Stationery文趣區，獨家同步引進日本HANDS超人氣刻字筆服務車，買指定款鋼筆免費提供刻字服務。透過主題區域設置與策展式的商品陳列，提供消費者全新面貌的購物體驗。

台隆手創館美麗華旗艦店即日起試營運，7月5日起正式開幕。至7月1日前推出試賣限時大放送，每日12至15時，綁定台隆LINE@電子會員並來店於FB打卡，即贈100元台隆抵用券，每日15至18時，凡來店消費即贈日本最大豬排連鎖店「吉豚屋豬排丼（梅）餐點兌換券一份（價值129元），每日限量100份，送完為止。

台隆手創館體驗店美麗華本館三樓全新登場。圖／台隆手創館提供
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Kitchen調理區展示豐富的廚房用品與小家電。圖／台隆手創館提供
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Travel旅遊區首次推出野餐輕旅遊專區，情境設計超有戶外風。記者黃筱晴／攝影
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門口設置了日本人為家人健康祈福的趣味達摩主題展。記者黃筱晴／攝影
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台隆手創館體驗店美麗華擁有300坪大空間，並位於樓層中心樞紐位置。記者黃筱晴／攝...
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因應家庭客群，在入口活動區設置了趣味創意玩具展，提供親子互動同樂。記者黃筱晴／攝...
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店內假日安排全國首家老爺酒店小花園咖啡車駐點，逛累了店內就能買杯現煮氮氣冷萃冰咖...
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店內不只生活小物，還有許多來自日本的設計包款。記者黃筱晴／攝影
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開幕推出快閃貨櫃屋展，首波推出日本good design設計展。記者黃筱晴／攝影
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文具區獨家同步引進日本HANDS超人氣刻字筆服務車，買指定款鋼筆免費提供刻字服務...
文具區獨家同步引進日本HANDS超人氣刻字筆服務車，買指定款鋼筆免費提供刻字服務。記者黃筱晴／攝影
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野餐咖啡
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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