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全台只有這一台值3800萬 今天高雄辦交車派對

柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43聯合報 記者江佩君╱即時報導

彩妝品牌NARS自1999年推出高潮腮紅後，即成為美妝超級明星，至今仍是品牌最暢銷的經典商品，櫃上天天都在賣。為慶祝2018限量ORGASM高潮系列開賣，6/29晚間在華山舉辦高潮派對，邀請到許久未公開露面的柯震東站台，但不知是否擔心媒體追問緋聞，短短十分鐘內結束拍照不給訪，媒體一臉錯愕，高潮活動瞬間變「反高潮」，後來又翻盤讓柯現身訪問，活動相當戲劇化。

柯震東説，忘了多久沒有公開活動，有點緊張。是否有新工作計畫？他説「我一直都想要工作啊，就是一直在等，有工作就很開心，接戲的話都有在談，談了幾部但都還沒確定，還在談的階段。」

日前拍到李毓芬進出他家，被問是否復合感情回溫？柯回答「我們就是好朋友，那天她真的沒到我家，她按摩的地方跟我家是同一個停車場。」參加活動的彩妝產品有對象可送嗎？他説「全部被我媽拿走了，我也不知道我能送誰。」柯談到喜歡女生的唇色是「粉嫩唇」，但甜美或性感唇都有不同的感覺，各有各的好。

NARS高潮腮紅以閃耀的蜜桃色迷倒全球無數女性，已成為品牌經典傳奇，講到NARS就會直接聯想到「ORGASM高潮」，至今仍是天天熱賣的商品，根據品牌統計，每小時銷售的高潮腮紅，等於自由女神像高度的2倍，2016至2017年的銷售量可以繞地球32圈。

NARS 2018推出限量加大版「高潮腮紅」、以及首度推出的嫩唇膏產品「激情過後嫩唇膏」、「激情亮采粉」以及「鏡光唇誘#高潮色」，全系列限量商品在6/30、7/1兩天在華山西五館搶先獨賣，7/3全台上市。

柯震東現身NARS高潮派對。記者陳立凱／攝影
柯震東現身NARS高潮派對。記者陳立凱／攝影
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活動開始柯震東現身短短十分鐘結束拍照訪問，快閃下台，讓現場媒體傻眼。記者陳立凱／...
活動開始柯震東現身短短十分鐘結束拍照訪問，快閃下台，讓現場媒體傻眼。記者陳立凱／攝影
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NARS激情亮采粉950元。圖／NARS提供
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NARS激情過後嫩唇膏 (限量包裝)950元。圖／NARS提供
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柯震東現身NARS高潮派對。記者陳立凱／攝影
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NARS限量鏡光唇誘#高潮1,000元。圖／NARS提供
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NARS 2018限量版高潮腮紅1,300元。圖／NARS提供
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柯震東透露自己喜歡女生粉嫩唇。記者陳立凱／攝影
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