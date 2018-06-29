柯震東在NARS派對「反高潮」 來這一招台下差點暴動啦

2018-06-29 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



彩妝品牌NARS自1999年推出高潮腮紅後，即成為美妝超級明星，至今仍是品牌最暢銷的經典商品，櫃上天天都在賣。為慶祝2018限量ORGASM高潮系列開賣，6/29晚間在華山舉辦高潮派對，邀請到許久未公開露面的柯震東站台，但不知是否擔心媒體追問緋聞，短短十分鐘內結束拍照不給訪，媒體一臉錯愕，高潮活動瞬間變「反高潮」，後來又翻盤讓柯現身訪問，活動相當戲劇化。

柯震東説，忘了多久沒有公開活動，有點緊張。是否有新工作計畫？他説「我一直都想要工作啊，就是一直在等，有工作就很開心，接戲的話都有在談，談了幾部但都還沒確定，還在談的階段。」

日前拍到李毓芬進出他家，被問是否復合感情回溫？柯回答「我們就是好朋友，那天她真的沒到我家，她按摩的地方跟我家是同一個停車場。」參加活動的彩妝產品有對象可送嗎？他説「全部被我媽拿走了，我也不知道我能送誰。」柯談到喜歡女生的唇色是「粉嫩唇」，但甜美或性感唇都有不同的感覺，各有各的好。

NARS高潮腮紅以閃耀的蜜桃色迷倒全球無數女性，已成為品牌經典傳奇，講到NARS就會直接聯想到「ORGASM高潮」，至今仍是天天熱賣的商品，根據品牌統計，每小時銷售的高潮腮紅，等於自由女神像高度的2倍，2016至2017年的銷售量可以繞地球32圈。