莊凱勛愛萬寶龍表款的山岳精神 想送給老爸登百岳

2018-06-29 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



演出作品《范保德》即將上映的金鐘影帝莊凱勛，在真實生活中邁向一個新手父親的角色，兒子Mars還沒滿月，面對即將到來的第一個父親節，他想到更多的是自己的父親，「當爸爸之後，開始明白我父親的辛苦，這個父親節跟他表達感謝的心情特別深刻，他最近想去攀登百岳，剛好可以買一只適合的表送給他。」

出席萬寶龍1858系列發表，莊凱勛表示此系列表款是為了向表廠工藝致敬，復古又有故事性，是身為演員容易被打動的部分，「尤其我是比較粗獷的人，像這樣很實用、機能性強的手表，會是我挑選表款的重要選項。」他既要買表給老爸，又想傳承具歷史意義的表款給兒子，掃貨基本額度就兩只起跳了。萬寶龍1858系列的設計靈感，源於Minerva表廠在二○至三○年代所推出的軍用與山岳探險專用腕表，藉此向Minerva表廠成立160年致敬，當時推出的腕表具有準確度、時間讀取清晰度以及耐用性等優勢，且可在極端環境下使用。

本系列腕表的諸多設計符碼，都來自Minerva表廠原創計時器加上當代設計，採緞紋面處理的表殼經過修整，拋光與斜切邊處理使錶耳尺寸縮小，線條相對更為流暢，凹槽紋表冠也是標誌設計。莊凱勛詮釋的單按把計時腕錶，限量100只，採用復古的煙綠色表盤搭配佛羅倫斯皮革工坊綠色鱷魚皮表帶，透過藍寶石水晶玻璃表背，可以欣賞萬寶龍自製單按把計時機芯MB13.21（13法分／1921年）之美。