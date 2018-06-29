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珍妮佛羅培茲條紋黑白配 肉肉豐腴還露腿

2018-06-29 18:35聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

VALENTINO創作總監Pierpaolo Piccioli以品牌在七○年代的黑白條紋為語彙，打造早秋系列的摩登現代感，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、凱特哈德森 （Kate Hudson）和Irene Kim都以黑白簡約色搭出自我風格。

「此時此刻，當世人都在快速的資訊時代中感到迷惑時，保留你的根本就顯得特別重要。」創作總監Pierpaolo Piccioli以此想法重塑七○年代經典條紋的新貌，將深沉的黑色與極淨的白色，表現出對立鮮明卻又和諧相融的風情，包括黑白條紋、V形黑白幾何圖紋、或是包款上的字體與包身搭配，都在俐落的幾何圖形中表現個性。春夏的浪漫荷葉邊延續到早秋系列，成為袖口、下襬、領口的弧形捲曲設計，復古而浪漫，珍妮佛羅培茲身穿若隱若現的透膚絲質襯衣，展現豐腴的身段；同系列的透膚長洋裝在Irene Kim的詮釋下則成了纖瘦、性感又飄逸的美，更顯修長勻稱；今年4月宣布懷孕的凱特哈德森則是以早秋黑白短洋裝展現俏麗媽咪的甜美。

對比效果的黑白色系延伸到配件Valentino Garavani系列，經典Rockstud包款的V形幾何圖紋，用1973年原創的VALENTINO幾何印花作為創作靈感，點綴品牌代表性的金屬錐形鉚釘；黑白條紋平底鞋、高跟鞋，則散發個性氣場，此外，在近期高曝光的VLTN logo也有黑白兩色皮革托特包，以簡約洗鍊的輪廓帶來搶眼視覺。

Valentino Garavani黑白條紋鉚釘裝飾繫帶高跟鞋。圖／VALENT...
Valentino Garavani黑白條紋鉚釘裝飾繫帶高跟鞋。圖／VALENTINO提供
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Irene Kim把黑白條紋裙裝穿得纖瘦飄逸。圖／取自IG
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Valentino Garavani VLTN運動鞋，售價22,000元。圖／V...
Valentino Garavani VLTN運動鞋，售價22,000元。圖／VALENTINO提供
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珍妮佛洛佩茲身穿VALENTINO早秋系列展現豐腴性感。圖／取自IG
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Valentino Garavani V形黑白幾何圖紋鍊帶包，售價82,000元...
Valentino Garavani V形黑白幾何圖紋鍊帶包，售價82,000元。圖／VALENTINO提供
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Valentino Garavani VLTN黑色托特包，售價43,800元。圖...
Valentino Garavani VLTN黑色托特包，售價43,800元。圖／VALENTINO提供
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凱特哈德森以一襲低胸的早秋黑白短洋裝展現俏麗。圖／VALENTINO提供
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珍妮佛洛佩茲身穿VALENTINO早秋系列展現豐腴性感。圖／取自IG
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Valentino Garavan Candystud條紋拼接鉚釘裝飾提包，售價...
Valentino Garavan Candystud條紋拼接鉚釘裝飾提包，售價95,500元。圖／VALENTINO提供
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