全聯20周年福利熊限定商品 米乖乖桑葚口味七月上市

2018-06-29 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



國內零食廠商「乖乖」使用台灣好米並結合地方農產研發的「米乖乖」又有創新口味，繼大湖草莓、旗山香蕉之後，這次是與全聯福利中心聯手，限量4萬8000包印有福利熊圖案的米乖乖桑葚口味，將於七月初在全聯獨家上市，使用台東埤南米、紅藜、桑葚製作而成，7/6~7/19每包特價33元。

全聯歡慶20周年推出的福利熊限定商品，除了限定口味乖乖之外，還有多款限量限定款商品，好比與華元食品合作的「百慕達脆薯」嚴選荷蘭進口馬鈴薯製成，口感清脆，推出玫瑰鹽原味及日式香辣兩種選擇，於「臺灣國際熱氣球嘉年華」期間(6/30~8/13)特別推出福利熊限定版，每款口味限量10萬包。另有「悅氏礦泉水福利熊限定版」瓶身是福利熊搭乘熱氣球的可愛圖樣，330ml的小瓶裝攜帶更方便，限量8萬組。

全聯表示，一年一度全台最大熱氣球盛會「臺灣國際熱氣球嘉年華」於6/30在台東鹿野盛大展開，全聯最熱血的吉祥物「福利熊」也飛向現場，今年是意義非凡的全聯20周年，福利熊除了參與臺灣國際熱氣球嘉年華之外，也已前進世界各地，在5月時飛向泰國國際熱氣球節，接續11月將參加號稱世界級的佐賀國際熱氣球節，不只讓更多人認識福利熊，也可讓台灣可愛親切的模樣被世界更多地方的人們看見。

適逢全聯20周年，福利熊猶如全聯的領頭羊，持續展開一系列的冒險任務，帶領全聯往台灣零售第一邁進。像是福利熊日前成功登上玉山主峰，成為台灣第一隻在玉山之巔留影的企業吉祥物，登頂過程中可愛的形象讓很多山友看到它都忍不住要求合照，想要一睹福利熊萌樣的粉絲，鎖定7/19全聯官方粉絲團就能看到福利熊玉山行的影片，邀民眾一同欣賞玉山沿途壯麗的景色，分享福利熊登山的辛苦與成就。