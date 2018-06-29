家樂福離島第一家量販店在金門！商品、售價與台灣同步

2018-06-29 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



在台灣已邁入30年的家樂福，選在金門開設第一家離島分店，今天（6/29）下午搶先舉辦員工家庭日，明天正式開幕。台灣家樂福總經理王俊超表示，物流是金門所有商家的最大挑戰，運送時間、成本等都得仔細盤算，家樂福金門店強調商品、售價、服務皆與台灣本島同步，生鮮由高雄港每日出貨，還針對觀光客提供代送飯店、查價機紀念戳章等特定服務，就連支付寶、微信支付、銀聯卡等多元支付方式也是金門店才有。

兩層樓的家樂福金門店是台灣第64間家樂福量販店，賣場面積約2,400平方米，設有150個停車位及118個機車停車位，雇用員工140人中約95％都是當地居民；店內商品數量超過2萬款，包括生鮮、烘焙、熟食、民生用品、進口食品、食品飲料、家電3C、美妝保養、居家用品等全都有，還特別規畫了網購熱銷專區和台灣名產專區，像是台酒花雕雞麵、鳳梨酥、老媽拌麵、淡水魚酥、福義軒蛋捲等都買得到。

王俊超指出，由於金門物流運送不易、成本極高，家樂福金門店並沒有想到獲利，只希望當地民眾能夠享受到和台灣一樣的商品、售價及服務，以夏天必吃的西瓜來說，金門市價約1斤20元，一顆含運費甚至要價700～800元，但家樂福金門店開幕就打出1斤8.3元、一顆299元的售價；另外如寬敞主通道、飲水機、休息區、育嬰室、試吃等服務也都與台灣相同。

為了讓生鮮能夠全程保鮮並天天到貨，家樂福金門店打造了完整的冷鏈系統，並選擇在高雄港出貨，集貨後再運至金門；由於海運過程中容易碰撞、商品耗損度高，家樂福必須每天派員到港口驗貨把關，尤其生鮮、冷藏、冷凍商品必須以符合冷鏈溫度的專車配送。

由於金門較少有歐式烘焙店及速食店，家樂福金門店也特別強化熟食及烘焙區，家樂福熱賣的歐式麵包、PIZZA、烤雞、炸雞、德國豬腳、產銷履歷湯品等天天新鮮出爐。針對觀光客提供的飯店代送服務，購物1,500元以上就能幫忙將血拚的商品代送到飯店，除了金門店之外僅有台北桂林店推出。