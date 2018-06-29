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「怪獸之王，哥吉拉特展」開幕

2018-06-29 16:59聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫，聯合數位文創董事長李彥甫和日本貴賓進行剪綵揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日，導演魏德聖到場仔細觀賞。

「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍...
「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日，導演魏德聖（右一）到場仔細觀賞。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫，聯合數位文創董事長李彥甫（左三）...
「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫，聯合數位文創董事長李彥甫（左三）和日本貴賓進行剪綵揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍...
「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍...
「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫，聯合數位文創董事長李彥甫（左三）...
「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫，聯合數位文創董事長李彥甫（左三）和日本貴賓進行剪綵揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日，導演魏德聖（左二）到場仔細觀賞。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日，導演魏德聖（右一）到場仔細觀賞。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍...
「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日，導演魏德聖（右二）到場仔細觀賞。記者曾吉松／攝影
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「怪獸之王，哥吉拉特展」下午在松山文創1號倉庫揭幕，完整集結歷代經典模型、電影拍攝場景、被摧毀的城市和交通工具，逼真呈現眼前，展期從明天到9月16日。記者曾吉松／攝影
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