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瘋韓追星演唱會4日遊 1萬5千元有找

2018-06-29 16:47聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

世足賽韓國爆冷門踢贏德國，刮起「韓流」旋風，且因應台韓互惠自動通關上路，國內旅遊電商易飛網ezfly推出「瘋韓追星旅程」，帶粉絲同遊亞洲最大規模韓流慶典——2018釜山同一個亞洲文化節（Busan one Asia festival，BOF），更獨家提供少女時代成員徐玄7月1日粉絲見面會門票，讓國人近距離和韓國明星面對面！

易飛網ezfly副總經理張瑞琳說，國人旅遊傾向短程國家、次數逐年增加，而韓國與台灣航程僅2.5小時，加上韓國不斷傾國家之力向全世界行銷「K-POP」，使得「追星」成為國人赴韓旅遊重要目的之一。去年國人訪韓人次高達89萬，僅次於日本、中國大陸及香港。瞄準「哈韓族市場」，易飛網推出「瘋韓追星旅程」，主打「釜山同一個亞洲文化節開閉幕式演唱會專案 4 日遊」。

2018釜山同一個亞洲文化節今年邁入第三屆，是全亞洲最大的韓流慶典，於10月20日至28日連續9天在釜山亞運會主競技場、電影殿堂、海雲台等釜山市各地舉行。其中，20日、28日開閉幕式兩場演唱會，由南韓三大娛樂公司之一的SM娛樂旗下SMC&C及LUDENSCONVERTION共同規劃執行，20日開幕式請來偶像男子團體「韓國觀光榮譽大使EXO」，28日閉幕式有人氣女團「RedVelvet」。

張瑞琳說，易飛網與釜山同一個亞洲文化節合作，提供「A區」名額，是最靠近舞台的一樓搖滾區，「保證」讓粉絲和韓星近距離接觸！同時，旅客不只能從桃園直飛韓國釜山機場，還可自由任選三晚飯店，即刻報名更享有韓國3/4G WIFI電話卡、T-MONEY交通卡、釜山自由行手冊及韓國專用轉接插頭等4大好禮，「瘋韓追星旅程超值價」1萬5千元有找。

亞洲韓流慶典「2018釜山同一個亞洲文化節」今年邁入第三屆。圖／釜山同一個亞洲文...
亞洲韓流慶典「2018釜山同一個亞洲文化節」今年邁入第三屆。圖／釜山同一個亞洲文化節事業團提供
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韓流演唱會
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