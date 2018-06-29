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王朝大酒店推夏日新品 吃下立即開胃

2018-06-29 11:05經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

看準炎炎夏日，酷暑難耐，許多人熱到沒胃口吃飯，台北王朝大酒店旗下的咖啡廳SUNNY CAFE從即日起推出「夏季開胃新品」，包括屬於健康輕食的「菲卡夏三明治」、打卡必備又超有飽足感的「歐式麵包湯」，以及嚼勁十足、開胃過癮的「韓式拉麵」，即使外頭天氣再熱，也都能立即開胃、盡情享用。

SUNNY CAFE本季主打「清爽」、「造型」與「開胃」三大特色。「菲卡夏三明治」加入番茄、生菜沙拉、火腿、起司、小黃瓜及水煮蛋等內餡，搭配外皮酥脆的義大利橄欖麵包，是喜愛夏季輕食顧客的第一選擇，每份單點價180元，搭配飲品也只要260元。

外型可愛吸睛的「歐式麵包湯」，選用王朝大酒店烘焙坊手工現做麵包，搭配每日現煮濃湯，可感受兩種口感在嘴中結合的美妙滋味，除了吃完後很有飽足感外，造型可愛的「歐式麵包湯」更是拍照打卡的必備料理，每份售價150元。

湯頭帶有些許微辣的「韓式拉麵」，是今年夏季開胃首選。SUNNY CAFE在湯頭中加入主廚特製叉燒、又酸又辣的韓式泡菜、水煮蛋與季節食蔬等配料，搭配富有嚼勁的拉麵，酸辣口感刺激味蕾，讓人忍不住一口接著一口，每份售價200元。

SUNNY CAFE位於台北王朝大酒店一樓，比鄰IKEA宜家家居、微風百貨南京館，主打維也納Julius Meinl精品咖啡以及精選手作麵包，另提供多款義大利麵、帕尼尼、沙拉、輕食與蛋糕，現場採取自助式服務，不管是洽公或是聊天談心，都能享受放鬆休閒的用餐氛圍。

湯頭帶有些許微辣的「韓式拉麵」，是今年夏季開胃首選。 圖／王朝飯店提供
湯頭帶有些許微辣的「韓式拉麵」，是今年夏季開胃首選。 圖／王朝飯店提供
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菲卡夏三明治加入番茄、生菜沙拉、火腿、起司、小黃瓜及水煮蛋等內餡，搭配外皮酥脆的...
菲卡夏三明治加入番茄、生菜沙拉、火腿、起司、小黃瓜及水煮蛋等內餡，搭配外皮酥脆的義大利橄欖麵包，是喜愛夏季輕食顧客的第一選擇。圖／王朝飯店提供
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外型可愛吸睛的「歐式麵包湯」，吃完後非常有飽足感。圖／王朝飯店提供
外型可愛吸睛的「歐式麵包湯」，吃完後非常有飽足感。圖／王朝飯店提供
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