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台灣的城堡旅遊！限定版「家庭連通6人房」 小孩免費

2018-06-29 10:48聯合報 記者羅建怡╱即時報導

蜿蜒的划進客房，是花蓮理想大地最大賣點。圖／理想大地提供
蜿蜒的划進客房，是花蓮理想大地最大賣點。圖／理想大地提供
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理想大地渡假飯店今夏推出限定版「家庭連通房」，還彩繪了一處私密的閣樓空間，未登場就引起網路熱議，網友說「就像城堡裡的長髮公主，好想住一晚」。即起推出6人住房專案、閣樓童畫套房住房專案，暑假入住套房、可享一位兒童免費。

「三代同遊」是近年旅遊的趨勢，理想大地幽靜的大空間，藍天、綠野、蜿蜒河道，也有農莊體驗、泳池滑道，適合各年齡層同享度假樂趣。業者首度推出的「暑假理想家庭日假期」，包括一泊二食，度假人數達6人還可入住限量的連通房房型，連通門的位置在櫃門旁，兩間間保有一定的私密性，很適合三代同遊，每晚16,500元起。

另有適合小家庭的「閣樓童畫假期」，兩層樓閣套房，父母可在悠閒的遠眺山脈，享受東台灣獨有的舒活寧靜，小朋友能盡情的在閣樓玩耍嬉戲，分屬不同空間，卻又安全性十足。此外，入住此專案，加贈今年暑假最熱門的活動─在園區駕駛兒童超跑電動車，滿足小小賽車魂；園區還有兒童信心釣魚池，透過釣魚，增加耐心也增添親子間的親密關係。

相關優惠可查官網：http://www.plcresort.com.tw/zh_TW/news/accommodation ，或電洽：02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。

今夏最熱門的活動─開著超跑電動車遊園區。圖／理想大地提供
今夏最熱門的活動─開著超跑電動車遊園區。圖／理想大地提供
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超可愛的閣樓童畫。圖／理想大地提供
超可愛的閣樓童畫。圖／理想大地提供
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