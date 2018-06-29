「太極計畫」來台！為介紹橄欖油 拍部浪漫微電影

2018-06-29 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



地中海料理與橄欖油密不可分。圖／歐盟太極計畫提供 分享 facebook 亞洲橄欖油消費市場成長快速，每年從歐洲進口橄欖油數量可望超過200萬噸。雖然「橄欖油」與「健康」畫上等號，但品項多、品質與價格分歧，讓人眼花撩亂；歐盟出資、義大利橄欖種植者國家聯盟（CNO）、義大利橄欖油製造商全國聯盟（UNAPOL）及義大利全國橄欖種植者和生產者聯合會（UNASCO）於去年起啟動的「太極計畫」來台，不說歷史，先拍微電影！

「太極計畫」 （TAICHI Project） 的發起者是3個義大利全國性的橄欖油行業協會，他們代表30萬餘家義大利橄欖種植、榨油、灌裝、儲運及周邊產品生產者和服務者，涵蓋全球55%以上的橄欖油行業生產者。經過1年力，太極計畫目前已建立中文官方網站，介紹橄欖油的相關知識，Facebook粉絲頁人數也已超過11,000人，即時的APP軟體也於今年開放下載。

此外，太極計畫還拍了一部美食浪漫主題微電影「神秘大廚」。導演GiacomoArrigoni是近年人氣極高的歐洲最知名導演之一，作品已獲得15個國際電影節獎項。電影講述一個失意雜誌記者隻身前往義大利採訪「神秘大廚」尋找美食真諦並抱得義大利美人歸的浪漫美食傳奇故事。影片才在台開播，即衝出10萬以上的觀看人次。