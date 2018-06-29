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老字號糕餅郭元益獨創「鳳梨奶黃酥」 帶動中餅西吃

2018-06-29 09:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

郭元益獨創的「鳳梨奶黃酥」是開發團隊看到代言人鳳小岳喜歡酸的口味，還有他在歐洲時...
郭元益獨創的「鳳梨奶黃酥」是開發團隊看到代言人鳳小岳喜歡酸的口味，還有他在歐洲時流行「甜鹹食」的記憶，所特別推出這款保留傳統並融合創新的滋味。圖／郭元益提供
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「中餅西吃」成為時下正流行的「食」尚新風潮！台灣老字號糕點品牌郭元益的時尚午茶車即將巡迴推廣月餅，其中一款獨家的「鳳梨奶黃酥」更是要跟港式奶皇互別苗頭。

郭元益不僅把奶皇外皮改為現代人喜愛的酥皮，連內餡都加入台灣在地契作的台南關廟17號金鑽鳳梨，吃得到鳳梨纖維的酸甜內餡搭配鹹香蛋黃與層層酥皮，讓口感更加清爽不膩。

郭元益全新鳳梨奶皇酥與蛋黃酥、冰沙餡餅等郭元益中秋人氣伴手禮，從7月2日起也將於7-ELEVEN、信義新光三越A4館、松山機場、郭元益除直營門市與網路購物商城、郭元益糕餅博物館陸續開賣，期望帶動月餅下午茶風潮，搶攻秋節伴手禮與平日食用商機。

台灣民眾熱愛酥皮月餅，郭元益觀察酥皮月餅大幅成長，光是自家販售的蛋黃酥、冰沙餡餅每年即售出近400萬顆，中秋銷售高峰更佔全年三成，近年來整個華人市場的需求也持續成長。

為了持續創造品牌差異化，這次郭元益則特別邀來融合現代與古典元素、充滿手繪美感的台灣設計品牌「只是zishi」，為鳳梨奶黃酥打造可愛的糕餅食器「波兔旬彩碟」，瓷盤與釉彩呈現的是蹦跳可愛的兔子在野餐草地與盛開玫瑰花間嬉戲的刻紋浮雕，蛋黃酥、冰沙餡餅、鳳梨奶皇酥一一排放在以餅模為原型的手繪浮雕中，從味覺到視覺都充滿療癒，讓吃餅配茶帶來優雅生活氛圍。

此外，郭元益副總經理郭建偉也透露，「鳳梨奶黃酥」的誕生是郭元益開發團隊看到代言人鳳小岳喜歡酸的口味，還有他在歐洲時流行「甜鹹食」的記憶，特別推出這款保留傳統融合創新滋味的「鳳梨奶黃酥」。

月餅伴手禮中秋
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