拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



橄欖油是一種健康的油類，涼拌、煎炒、油炸都很合適，在亞洲地區消費市場正增長迅速。根據食力媒體調查顯示，有36％受訪者日常烹調以橄欖油為主比例最高，其次有24%受訪者使用葵花油。為了讓消費者能安心選用好油，由三個義大利橄欖油行業協會發起的「太極計畫」，努力推廣油知識，來台實行一年已有明顯成果。

橄欖油的高品質和高價位，使得市場上有些製造者追求利潤而以劣油取代。為保護消費者，歐盟出資、由義大利橄欖種植者國家聯盟（CNO）、義大利橄欖油製造商全國聯盟（UNAPOL）及義大利全國橄欖種植者和生產者聯合會 （UNASCO），推動為期3年的「太極計畫」，希望讓橄欖油的相關知識、歷史、文化、功效、用法和品鑑知識在台灣更普及化。

經過一年的推廣，太極計畫目前已經建立了中文官方網站，不定時增加及更新橄欖油新知。此外，Facebook也陸續上傳許多資訊及影片，更設計了含有食譜、課程活動資訊的APP軟體（OurOliveOil）也於今年開放下載，方便民眾取得第一手資訊。