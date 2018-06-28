日韓美少女肌彩妝新貨到 柔焦修修臉還你好氣色

2018-06-28 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



想要擁有少女般的自然清新妝感，卻搞不定膚色不均、毛孔、出油脫妝等困擾嗎？來自韓國的I’M MEME、日本開架彩妝品牌SUGAO都推出強調自然柔焦的底妝新品，尤其在炎熱的夏季，適度搭配蜜粉更能減少油光，讓妝容更清爽乾淨。

I’M MEME我愛毛孔隱形控油蜜粉餅採用細緻的柔焦濾鏡粉體，礦物基底顆粒均勻絲滑，搭配專櫃等級0.5公分彈性雙面粉撲，重複多次上妝也自然不厚重，可在上妝最後一道步驟使用，均勻輕拍於全臉或是容易出油的部位，也可當做眼、唇的妝前打底，提升彩妝色彩亮度與持久度，補妝時可運用彈性雙面粉撲的一面先推掉殘妆，再用另一面沾取適量粉體消除油光；甚至還能應急做為油頭救星，輕拍於瀏海或頭髮上再均勻撥開。

SUGAO將於8月在屈臣氏獨家開賣絲緞感潤色飾底乳、雪紡紗輕裸蜜粉，絲緞感潤色飾底乳添加日本樂敦獨特的柔焦調光粉體和控油細緻粉體，共有粉紅、粉綠、粉藍、粉紅4色，粉紅可增添紅潤氣色，粉綠可修飾泛紅，粉藍可修飾蠟黃或用在額頭、鼻樑打亮，粉黃則可修飾眼下、黑眼圈或暗沉瑕疵。