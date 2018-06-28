送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



建館63年的國立歷史博物館，將在7月2日暫時閉館，啟動設立一甲子來最盛大的閉館整建計畫。準備「轉型」前，史博館定於周日(7月1日)傍晚舉辦「小別同樂會」，歡迎曾在人生不同階段讓史博館參與的觀眾，在閉館整建的前夕，坐進有「台北最美賞荷咖啡館」之譽的史博館二樓咖啡廳，一同回味一甲子的美好記憶。

明天（29日）下午，史博館將率先舉辦「史博小別，八方來會：五月四騎士——重現歷史現場」暨「國立歷史博物館回顧與前瞻座談會」。活動之發想來自一幀1962年在史博館大門的合影舊照，因為這張泛黃照片，史博館分別自雲南大理、紐約、巴黎、上海，找到當時老照片的影中人:當年「五月畫會」英勇健將之四騎士——藝術家韓湘寧、莊喆、彭萬墀、劉國松等四位藝壇前輩。史博館並邀得劉國松、韓湘寧重回史博，現身說法回憶當代美術發展的盛況與風貌。

至於周日舉辦的「小別同樂會」除邀請曾與史博館共同為推動台灣藝術發展的藝術家與會，也邀來一群當年曾在史博館展出書法的觀眾，回味和史博館的因緣。

2017年，史博館收到來自日本京都的信件，現年90歲日本清鵬書道研究會菊池清鵬館長，將40年前的40件書法作品寄回臺灣。這40件書法作品，是1975年至1977年間，台日雙方以書法的文化交流促進雙方友好的重要見證。其中的20件作品，是當時史博館徵集小學生的書法佳作。史博館透過社群網路，希望找到這20位當年的國小學生，讓這些作品回到主人身邊，與寫字的人們再次相見。

史博館指出，目前已找到10位當年的國小學生，7月1日將重返史博館參加「小別同樂會」，和自己的書法相見。

史博館2樓可欣賞夏日荷花美景的咖啡廳「荷豐水月」，也將為「小別同樂會」短暫重新開放開放。讓民眾手拿一杯台灣好茶，淺嚐在地小食，眺望植物園盛開的荷花池。隨著閉館時間的到來，館長廖新田將緩緩關上史博館特色之一的大紅門，正式宣告史博館與民眾暫時小別。

●7月1日下午4時30分至6時30分的「小別同樂會」，歡迎民眾一同參與，一起回顧史博的一甲子。詳細資訊請上史博館官網(https://www.nmh.gov.tw/)