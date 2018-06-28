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想做「日常生活裡的糕餅」 郭元益月餅化身時尚午茶車

2018-06-28 22:35聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

繼與聶永真、詹朴合作設計感禮盒後，百年糕餅老鋪郭元益邀請演員鳳小岳擔任首位品牌代言人，並以台灣人偏愛酥皮口感為他設計新口味「鳳梨奶黃酥」。同時郭元益也攜手參與今年金曲獎最佳新人獎入圍影片插畫設計的「只是ZISHI」工作室，抓出郭元益品牌元素及當代生活習慣，打造出質感糕餅食器，7月2日上市。

郭元益表示，觀察到酥皮月餅大幅成長，光是自家蛋黃酥、冰沙餡餅每年就售出400萬顆，中秋銷售高峰更占全年3成，因此今年推出代言人鳳小岳專屬糕餅「鳳梨奶黃酥」，不只有酥皮，還選用台南關廟17號金鑽鳳梨，內餡咬得到鳳梨纖維與綿密鹹香蛋黃。

郭元益副總經理郭建偉提到，近年不斷跨界合作，像是平面設計師聶永真、服裝設計師詹朴及首位品牌代言人鳳小岳，各自擁有不同淵源及打破中西框架的特質。郭元益以一根扁擔盛裝祖傳冰沙餡餅，老店就在士林，而鳳小岳從小也在士林生活，此次巧妙結合在一起，此次詹朴還特別為鳳小岳設計記者會上所配戴的專屬領結，別具意義。

郭建偉說，除了跨界展新意，糕餅本質其實非常日常，配茶、配咖啡或酒都適合，未來將持續朝糕餅「日常生活化」前進，如日前研發小糕餅尺寸漸漸受歡迎，目前小糕餅與大糕餅銷量約2:3，嘴饞隨時都能來一個，不必得逢年過節。同時，8月起郭元益將打造午茶車穿梭大台北街頭、文創園區等地，發送免費糕餅午茶，想追蹤出沒地點可上官方Instagram。

此外，今年郭元益與「只是ZISHI」合作糕餅食器，兔子嬉戲於玫瑰花間，優雅童趣兼具，8月1日起於郭元益門市限量販售。郭元益中秋伴手禮7月2日起在直營門市、7-ELEVEN、糕餅博物館等陸續開賣。若想搭配飲品，在「雀客飲」也能享用午茶組，一顆蛋黃酥、鳳梨奶黃酥或冰沙餡餅，分別搭配咖啡、蜜香紅茶或奶蓋綠茶，組合價78元至98元不等。

新口味鳳梨奶黃酥與招牌冰沙餡餅、烏沙蛋黃酥，盛裝。記者沈佩臻／攝影
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郭元益烏沙蛋黃酥（左），單入49元，12入禮盒540元。記者謝欣倫／攝影
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鳳小岳擔任郭元益品牌代言人。記者謝欣倫／攝影
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鳳梨奶黃酥，8入禮盒580元。記者謝欣倫／攝影
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郭元益午茶車將於8月起在台北街頭穿梭，發送免費時尚糕餅午茶。圖／郭元益提供
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郭元益與「雀客飲」合作午茶組，3種搭配售價78元至98元不等。記者沈佩臻／攝影
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