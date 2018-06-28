首屆「米其林指南 廣州」今揭曉！8家餐廳摘一星

2018-06-28 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



廣州首本「米其林指南」今日公布，8家餐廳獲得一星，必比登推介的餐廳20家，米其林餐盤推薦的餐廳有35家。讓人訝異的是，廣州菜系豐富，二、三星卻從缺。

俗話說「食在廣州」，答案在於廣州食材遍地，美食薈萃，來自全國乃至世界各地的琳瑯美食，都能在這裡找到屬於自己的一席之地；米其林指南在公布前夕這麼說，「廣州人食無禁忌的吃貨屬性，以及老廣州海納百川的開放包容，讓世界美食在這片土壤紮根盛放」。首版「米其林指南廣州」公佈後，只有8家餐廳入列一星，評論兩極。

廣州是全球第32個獲得「米其林指南」評鑑的地區。此次指南共收錄63家餐廳。「米其林指南」國際總監米高•艾利斯（Michael Ellis）表示，首版「米其林指南廣州」的結果，「彰顯了廣州深厚的美食底蘊。不論是烹飪的技藝、食材的運用還是口味的創新，都足以說明這座城市有極高的餐飲水平」。

「米其林指南廣州 2018」有8家餐廳獲得一星，其中，「炳勝公館」被認為「倡導創新且精緻的粵菜風格，在低調而充滿魅力的32個廂房中，食客們有機會品嚐到匠心烹製的絕佳美味」。「炳勝私廚」的古色裝潢獨具魅力，以悉心準備的時令菜餚，為賓客精心搭配健康料理。

「玉堂春暖」多年來堅持以肉類菜餚為特色，每天都會從農場運來以葵花籽餵食的新鮮肉雞，用於製作招牌菜「白切葵花雞」。「江」是位於文華東方酒店內的中餐廳，是廣州極具人氣的美食勝地，廚師們以粵菜傳統的烹飪技法為基礎，並運用巧妙的創意對菜品加以創新。

「麗軒」主廚郭元峰，以頂尖的食材製作獨特的粵菜佳餚。「利苑酒家（越秀）」推崇傳統粵菜，提供優質的老火靚湯和脆皮烤豬肉。「惠食佳（海珠）」的主廚們用代代流傳的古老食譜，為食客們奉上高質量的粵菜。「愉粵軒」以體現主廚技藝的精緻粵菜為特色，訴說著主廚對細節的堅持。

這本指南有20家餐廳獲得必比登推介（Bib Gourmand）。「必比登推介」意指供應物超所值的美味佳餚，在歐洲各地，「必比登推介」餐廳的人均消費價格普遍訂在36歐元左右（約1,250元台幣），在廣州，價格則定在200元人民幣（約近千元台幣）。

在評審過程，米其林的評審員發現這些極富魅力的餐廳，或隱匿在城市的大街小巷，或只是當地的一些小店，「同記雞粥粉麵」就是其中一家。這家兩層樓高、不假虛飾的小店有超過30年的歷史，因白切雞、乾炒河粉等知名美食而被人們熟知。「榕意」則是四川飲食文化在廣州得到展示的代表餐廳之一，川菜在這裡以更年輕和摩登的方式呈現出來。

首版「米其林指南廣州」中，首次設兩個特別獎項，分別授予兩家優秀餐廳。獲得「傳承匠心獎」的「堅記」，堅持使用費時又費力的傳統工序和配方，自家手工製作並銷售伊麵超過50年。 「啫八」則被授予「活力粵菜獎」，它令頗為傳統、具有代表性的廣東煲仔飯廣受歡迎，並賦予其更為現代的表現形式。

此外，指南還有35家餐廳被授予米其林餐盤推薦，意味著消費者可以在這裡享受到以新鮮食材精心烹製的優質美味菜餚。

據了解，指南公布前，中國網友討論熱烈，主要是擔心米其林加持的餐廳會加價或大排長龍，也有人擔心名單會被「灌水」。例如此次有35家餐廳入列「米其林餐盤」，有人認為就似「人人有獎」。至於新設的「活力粵菜獎」及「傳承匠心獎」，不少網友認為「讓人啼笑皆非」。

●米其林廣州得獎名單

‧一星：炳勝公館、炳勝私廚、惠食佳（海珠）、江、愉粵軒、玉堂春暖、麗軒、利苑（越秀）

‧活力粵菜獎：啫八

‧傳承匠心獎：堅記麵店

‧米其林餐盤：悅景軒、源記腸粉、新浩文、吳財記、隨軒、意軒、宏圖府、韻軒、悅柏尼、桃園館、和苑（天河）、風味、東興（天河）、鵝公村（荔灣）、恰、空中1號、樂排館、禪意茶素、北園、悅軒、陶然軒（荔灣）、泮溪、六合菜居、荔雅園、荔灣亭、夏宮、中國元素、好酒好蔡工作室、御寶軒、廣州酒家（文昌南路）、徐博館嶺南養生菜、常來（陵園西路）、炳勝品味（東路）、海晏樓（濱江東路）、海門魚仔店（燕嶺路）