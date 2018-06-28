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台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

愛文芒果，正當時，火紅外皮、金黃果肉散發香甜氣息，引人食慾，據網購業者數據顯示，甜點、 芒果搜尋量暴增5倍，顯見人氣，甜點業者紛紛選用「屏東枋山愛文芒果」入料，打造仲夏唯美甜點。

▲ gelato pique café

gelato pique café即日起推出4款夏季限定芒果甜品—黃金芒果可麗餅、芒果冰淇淋可麗餅、黃金芒果果昔、芒果聖代，售價160元起。其中「黃金芒果可麗餅」綴以愛文芒果塊、芒果醬，撒上杏仁塊、杏仁片，「芒果冰淇淋可麗餅」則再添加紐西蘭純天然冰淇淋。

若想吃冰可以選「芒果聖代」，冰淇淋下面鋪滿愛文芒果塊，最後擺入特製餅乾、淋上芒果醬。另有以愛文芒果急速冷凍後，打製成濃郁果昔，沁涼感十足。

▲ COLD STONE

COLD STONE即日起推出「金芒盛夏」經典冰淇淋，降低甜度、清爽入口為今夏主打特色。業者表示，以金桔雪貝為基底，佐以屏東枋山愛文芒果、法國草莓、水蜜桃果凍及愛文芒果醬等，售價140元至240元，6月29日至7月1日兩天點購中杯以上「金芒盛夏」，享同size經典冰淇淋第二杯20元。

搶攻午茶商機，同步推出「芒果麻糬冰淇淋鬆餅」，使用整顆愛文芒果切丁，擺上100%牛奶現點現烤美式麻糬鬆餅，最後再林上愛文芒果醬、煉乳及草莓冰淇淋，15家門市限定販售。

▲ 杏桃鬆餅屋

呼應季節，杏桃鬆餅屋6月28日起推出夏季限定的「芒果雪酪馬斯卡彭厚鬆餅」，每份350元，附贈一杯160元飲品。此次同樣使用現點現製北海道小麥粉糊，烤出4公分厚蓬鬆感，擺上愛文芒果完熟果肉、芒果雪酪冰淇淋及柔綿口感的馬斯卡彭奶油，淋上自製芒果醬。

▲ PAUL

PAUL即日起至7月22日舉辦夏日水果季，其中包含「百香芒果起司」，每片135元，整顆960元，7月22日前第二件88折。「百香芒果起司」以芒果起司慕斯為基底，散發溫和奶香，夾入香草戚風蛋糕，最上層則是台灣新鮮芒果及百香果庫利。

芒果雪酪馬斯卡彭厚鬆餅，售價350元，附160元飲品1杯。圖／杏桃鬆餅屋提供
芒果雪酪馬斯卡彭厚鬆餅，售價350元，附160元飲品1杯。圖／杏桃鬆餅屋提供
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芒果聖代，售價160元。圖／gelato pique café提供
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芒果麻糬冰淇淋鬆餅，售價300元，15家門市限定。圖／COLD STONE提供
芒果麻糬冰淇淋鬆餅，售價300元，15家門市限定。圖／COLD STONE提供
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黃金芒果可麗餅，售價160元。圖／gelato pique café提供
黃金芒果可麗餅，售價160元。圖／gelato pique café提供
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金芒盛夏，小杯140元、中杯190元、大杯240元，不含脆餅。圖／COLD ST...
金芒盛夏，小杯140元、中杯190元、大杯240元，不含脆餅。圖／COLD STONE提供
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百香芒果起司，單片135元、整顆960元，7月22日前第二件88折。圖／PAUL...
百香芒果起司，單片135元、整顆960元，7月22日前第二件88折。圖／PAUL提供
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黃金芒果果昔，售價160元。圖／gelato pique café提供
黃金芒果果昔，售價160元。圖／gelato pique café提供
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芒果冰淇淋甜點
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