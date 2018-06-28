獨角獸夢幻髮色自己搞定！巴黎萊雅推限量1日變色噴霧

2018-06-28 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



散發夢幻仙氣的粉霧獨角獸髮色近來強力攻占時尚話題，但是想要擁有漂亮髮色就必須把頭髮漂淺，除了經常跑美髮沙龍的時間與預算，還有容易褪色、髮質受損等困擾。L’Oreal Paris巴黎萊雅看準消費者偶爾想玩一下潮流髮妝卻又猶豫卻步的心態，限量推出可DIY的Colorista 1日變色噴霧，全系列6色包括專為亞洲深色髮設計的打底專用色、柔和獨角獸色、濃烈個性色系等，均勻噴灑就能快速變換髮色，而且強調免漂髮、洗髮精就能沖洗。

L’Oreal Paris巴黎萊雅產品經理徐宥均表示，美髮沙龍的重覆性染髮成本高、容易傷髮質，從2016年起彩色染髮開架市場就逐漸熱絡，尤其15～24歲年輕族群的需求大增，日韓也推出不少7日染、暫時染等玩髮色的產品。巴黎萊雅Colorista 1日變色噴霧去年在歐美上市後就引起火爆迴響，近期這股玩色潮流也蔓延至日韓，台灣7月1日限量上市，其中閃電藍、薄荷綠是網路商城及寶雅限定色。

巴黎萊雅Colorista 1日變色噴霧採用萊雅實驗室專業研發的色彩包覆粒子，就像睫毛膏附著在睫毛上一樣，並且不受限頭髮的底色，但深淺效果會因頭髮底色而有差異，髮色愈淺會與顯色，也可多種顏色玩混搭，不僅能隨意變化髮妝，就連永久染髮後長出新生髮的髮色界線，都可巧妙運用變色噴霧做修飾，持色效果可維持至下一次洗髮，要注意的是並無防水、防汗、防油效果，因此要避免淋雨、玩水或運動流汗，使用一般洗髮精及潤髮乳即可清洗。

髮型師大仁建議，使用巴黎萊雅Colorista 1日變色噴霧前不要使用任何護髮品，先將頭髮梳開，並在脖子與肩膀上鋪一條舊毛巾，瀏海處也要在臉部墊上紙巾或紙板，避免肌膚與衣服沾染；噴灑時避開頭皮、以髮絲為主，均勻搖晃後在距離頭髮15公分處均勻噴灑，等待約15秒後色彩會更明顯，萬一不小心噴灑過量，可用梳子梳掉過多的顏料，完成造型之後再使用霧面的定型噴霧於上色處加強固色即可。