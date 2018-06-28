每個外星人都超可愛 到新光三越用IG美照全數蒐集吧

2018-06-28 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



百貨不只是匯聚流行事物的商場，更高的層次是傳達美感，有自己態度的百貨。每年四季新光三越總會在空間氛圍用心著墨，每一季的主題總是讓人期待。今年夏天新光三越邀請新銳公仔設計師「羅賓唐Robin Tang」合作，以「外星人放暑假」為主題，12個充滿喜感的外星生物，已降落在全台新光三越各據點，快點出發找出這群可愛的外星人藏身在何處吧。

羅賓唐Robin Tang擅長以外星生物為創作主題，他説會喜歡這個主題是因為，外星人沒有特定形象，創作很自由。原本設計只做約20公分的小件玩具公仔，這次特別為新光三越放大16倍，最大型公仔作品達320公分。

羅賓唐Robin Tang是一位從小就喜歡卡通、動漫的大男孩，就算是現在，打開包包也隨處可見公仔，他説就是愛買，擁有玩具的數量是「爸媽看到會生氣的那種程度」，他笑說，小時候想買玩具無法被滿足，長大乾脆自己來設計。

他過去曾參與法雅客、新光三越燈展創作，2018夏季空間特展是首次全部以自己創作為主題，羅賓唐Robin Tang説，自己的作品能在台北地標呈現，已經很滿足了，有種入圍就是得獎的肯定，在全台新光三越展出，也可以說是自己的創作里程碑。他説，身為創作者看到民眾見到作品會想拍照就是一種滿足，也希望看到作品的人能感到會心一笑，放鬆一下。